Росатом надеется запустить Запорожскую АЭС в 2024 году

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) все стабильно, блоки остановлены. В интервью «Россия-24» он отметил, что ближайших перспектив запуска станции не видно из-за обостренной военно-политической обстановки, однако госкорпорация рассчитывает восстановить работу объекта в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Как бы сложно ни было, безопасную работу станции мы обеспечиваем. Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты, искать возможности по переводу этого объекта в разряд действующего»,— сказал глава Росатома.

Господин Лихачев подчеркнул, что действующего персонала хватает, чтобы обеспечивать безопасное содержание объекта «до лучших времен». «Единственные угрозы — это взрывы и автоматные очереди. Их слышно со станции и в Энергодаре»,— сообщил Алексей Лихачев.

Он упомянул, что международное сообщество в курсе и поблагодарил министерство обороны и Росгвардию за организацию «безупречного обмена миссиями». 3 октября произошла ротация кадров МАГАТЭ: на атомную станцию прибыли четверо новобранцев.

29 сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию по ситуации с ЗАЭС. В документе российскую сторону призывают как можно скорее вывести военных с территории АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, располагает шестью энергоблоками суммарной мощностью 6 ГВт. Станция расположена вблизи города Энергодар в Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Российские войска взяли станцию под контроль в начале военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ.

Последний энергоблок ЗАЭС был остановлен 11 сентября 2022 года из-за многочисленных обстрелов и поврежденных линий электропередачи. Станцию перевели на дизель-генераторы для энергообеспечения собственных нужд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова