Вот что-то прилетело, и ага

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетил Запорожскую атомную электростанцию, чтобы оценить обстановку с безопасностью на этой крупнейшей в Европе АЭС. По оценкам агентства, ситуация на станции и вокруг нее с 2022 года остается «шаткой и нестабильной», все семь неотъемлемых компонентов безопасности подорваны «полностью или частично». О том, какая сторона создает угрозы для АЭС, Рафаэль Гросси, как и ранее, говорить не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе посещения Запорожской АЭС гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел градирню, где 11 августа произошел сильный пожар из-за удара беспилотников

Фото: IAEA В ходе посещения Запорожской АЭС гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел градирню, где 11 августа произошел сильный пожар из-за удара беспилотников

Фото: IAEA

Это был уже пятый визит Рафаэля Гросси на ЗАЭС с осени 2022 года, когда на оказавшейся в зоне военного конфликта станции была на постоянной основе размещена наблюдательная миссия МАГАТЭ. Накануне поездки в Запорожскую область Рафаэль Гросси уже по традиции посетил Киев, где был принят на высшем уровне. Каких-то громких заявлений гендиректор агентства на сей раз ни там, ни там делать не стал, при этом в среду был опубликован 28-страничный доклад об итогах двухлетней миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В первой же фразе своего предисловия к этому докладу Рафаэль Гросси в непривычно жесткой для себя манере называет станцию «оккупированной».

Обычно такими словами о ситуации говорят украинские власти, гендиректор МАГАТЭ ранее был более сдержан в своих высказываниях. «Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично,— говорится в его обращении.— Группы (наблюдателей агентства.— “Ъ”) регулярно сообщают о взрывах, атаках беспилотников и стрельбе в окрестностях ЗАЭС… Только в этом году они зафиксировали несколько фактов предполагаемых ударов беспилотников по периметру станции, повреждений трансформаторов и пожар в одной из градирен. К счастью, эти инциденты пока не привели к радиологической аварии, однако риски для персонала станции и международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта».

По словам Рафаэля Гросси, «никто не выиграет от атак на ядерные объекты» и «нельзя чувствовать себя в безопасности, пока эти риски сохраняются».

«Пошел третий год нашего присутствия на ЗАЭС, мы обязуемся и далее открыто делиться информацией и оценками МАГАТЭ с международным сообществом, странами-членами и общественностью»,— пообещал он. При этом ни во вступительном слове Рафаэля Гросси, ни в самом докладе МАГАТЭ ничего не сказано о том, кто в последние месяцы обстреливал станцию.

Напомним, последний серьезный инцидент на ЗАЭС произошел 11 августа: сильный пожар охватил градирню — элемент системы охлаждения энергоблоков. Власти РФ заявили, что его причиной стала атака украинских беспилотников, и обвинили Киев в очередном акте «ядерного терроризма». Украинские власти возложили ответственность за инцидент на Россию. В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить удары по ЗАЭС, но даже после нескольких осмотров места происшествия отказались назвать виновную сторону (см. “Ъ” от 14 августа).

Расположенная близ Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Россия взяла ее под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России она была передана в собственность РФ. С тех пор она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». На данный момент все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодного останова.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в среду сказал журналистам, что позиции российской госкорпорации и МАГАТЭ в части оценки источников угроз для ЗАЭС по-прежнему расходятся. «В чем продолжают расходиться наши позиции? В отсутствии оценки виновников, в определении причин и авторов тех угроз, результаты которых в общем можно увидеть невооруженным взглядом,— заявил он (цитата по "РИА Новости").— Мы считаем, что нужно идти дальше, надо не бояться говорить правду, определять, откуда прилетают, кто доставляет боеприпасы, дроны для того, чтобы нанести удар на территории Запорожской атомной станции, Запорожской тепловой станции, по городу Энергодар, по городской инфраструктуре».

Рафаэль Гросси же, комментируя ситуацию с обстрелами станции и выводами МАГАТЭ, пояснил, что у агентства до сих пор было недостаточно данных для определения атакующей стороны. Тем не менее он дал высокую оценку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что она предоставляет «голые факты» и остается «не втянутой в политические дискуссии».

Елена Черненко