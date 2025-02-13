ЗАЭС: обстановка после срыва ротации МАГАТЭ напряженная, но контролируемая

Сложившаяся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) обстановка находится под контролем, заявила директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина. Накануне,12 февраля, на станции не состоялась ротация представителей МАГАТЭ. Российские власти обвинили ВСУ в обстреле колонны с международными экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Обстановка напряженная, но контролируемая»,— сказала госпожа Яшина (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, на станции с 10 декабря находятся три эксперта, им на смену вчера ехали четыре инспектора.

МИД России заявил, что колонна с экспертами секретариата МАГАТЭ, которую сопровождали российские военные, подверглась минометному обстрелу и ударам беспилотников. По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов с помощью артиллерии, минометов и FPV-дронов. До этого, 5 февраля, ротация также была отложена. В МИД Украины тогда заявили, что МАГАТЭ вынуждено было перенести на другой срок миссию на Запорожской АЭС «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России».