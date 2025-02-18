В положение о Минобрнауки Татарстана добавят пункт об адаптации детей-мигрантов

В нормативные документы Министерства образования и науки Татарстана внесут пункт о разработке мер для культурной адаптации несовершеннолетних мигрантов, а также иностранцев, обучающихся в республике. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2024 году Госдума анонсировала законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Правительство Татарстана это решение не поддержало. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин заявил, что без образования дети мигрантов останутся «на улице».

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов отметил, что для обучения детей иностранных граждан русскому языку планируют создать специальные программы. Госдума также внесла замечания в проект документа Роспотребнадзора о пороге тестирования детей мигрантов по русскому языку при приеме в российские школы. Ведомство скорректирует его с учетом всех поправок.

Кроме того, в России запустят пилотный проект по созданию центров для адаптации мигрантов. В 2025 году такой центр планируется открыть в Татарстане. По состоянию на 1 февраля на территории республики проживает 97,5 тыс. мигрантов.

Дарья Сайфиева