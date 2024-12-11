Для обучения детей мигрантов русскому языку создадут специальные программы

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал, что для обучения детей иностранных граждан русскому языку планируют создать специальные программы. Об этом господин Фаррахов сообщил «Ъ Волга-Урал».

Айрат Фаррахов рассказал, что согласно закону, если ученик не знает русского языка, то ребенку надо его подучить.

«Вы придете в школу в первый класс. Там будет три ребенка, которые не знают русского языка. Какая ваша реакция? Вы скажете, какое безобразие, куда смотрит государство», — заявил депутат Госдумы от Татарстана.

11 декабря депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка.

Диана Соловьёва