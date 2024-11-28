Татарстан не поддержал запрет учебы детей мигрантов без знания русского языка

Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Решение по данному вопросу на заседании не было принято. За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против — 27, воздержались — 25.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что дети мигрантов без зачисления в школы останутся без образования «на улице». Господин Мухаметшин считает, что в республике много иностранцев и если не принимать их детей в школы, то это может создать проблемы.

«Мы будем напрягать федерального законодателя, чтобы он нашел подходящее решение для того, чтобы снять эту проблему. Мы нуждаемся в мигрантах. Они приезжают к нам, и их дети должны проходить учебу, но для этого надо создавать условия»,— заявил председатель Госсовета Татарстана.

Депутат Расим Баксиков отметил, что из-за непринятия ребенка в школу в будущем он может стать «бандитом», а кроме школы мигранту будет негде учить русский язык. Депутат Руслан Юсупов заявил, что если дети иностранцев хотят учиться в российских школах, то они должны подготовиться к обучению, нанять преподавателей. По его мнению, сейчас возникла большая проблема, так как школьники, не знающие русского языка, «оттягивают весь класс».

Диана Соловьёва