Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рособрнадзор изменит проект о тестировании детей мигрантов с учетом замечаний ГД

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Рособрнадзор до 17 февраля скорректирует проект приказа о минимальном балле за тестирование по русскому языку для детей мигрантов. По ее словам, которые приводит ТАСС, депутаты выявили «прямые несоответствия подзаконных актов» уже действующему законодательству о таком тестировании. Госпожа Яровая отметила, что новые версии приказов будут рассмотрены профильными комитетами Госдумы и межведомственной комиссией по вопросам противодействия нелегальной миграции.

Ирина Яровая

Ирина Яровая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ирина Яровая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь идет о проекте Рособрнадзора, предполагающем, что проходящий тестирование ребенок должен набрать минимум 30% максимального числа баллов. При этом сам максимальный балл проект не устанавливает. Документ также не содержит информации о том, какие именно задания будет необходимо выполнить поступающим в школу.

После публикации проекта 12 февраля его раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал порог в 30% баллов «девальвацией» закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование. 13 февраля Рособрнадзор удалил проект с портала правовых актов, объяснив его публикацию «технической ошибкой».

Закон о школьном тестировании был подписан президентом Владимиром Путиным 28 декабря 2024 года. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор, следует из документа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума наступила на балльное место».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...