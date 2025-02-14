Рособрнадзор изменит проект о тестировании детей мигрантов с учетом замечаний ГД

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Рособрнадзор до 17 февраля скорректирует проект приказа о минимальном балле за тестирование по русскому языку для детей мигрантов. По ее словам, которые приводит ТАСС, депутаты выявили «прямые несоответствия подзаконных актов» уже действующему законодательству о таком тестировании. Госпожа Яровая отметила, что новые версии приказов будут рассмотрены профильными комитетами Госдумы и межведомственной комиссией по вопросам противодействия нелегальной миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Яровая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ирина Яровая

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь идет о проекте Рособрнадзора, предполагающем, что проходящий тестирование ребенок должен набрать минимум 30% максимального числа баллов. При этом сам максимальный балл проект не устанавливает. Документ также не содержит информации о том, какие именно задания будет необходимо выполнить поступающим в школу.

После публикации проекта 12 февраля его раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал порог в 30% баллов «девальвацией» закона о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование. 13 февраля Рособрнадзор удалил проект с портала правовых актов, объяснив его публикацию «технической ошибкой».

Закон о школьном тестировании был подписан президентом Владимиром Путиным 28 декабря 2024 года. Документ вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор, следует из документа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума наступила на балльное место».

Полина Мотызлевская