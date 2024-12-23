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В 2025 году в Татарстане появится центр адаптации мигрантов

В следующем году в Татарстане появится центр адаптации мигрантов. Республика вошла в список пилотных регионов для открытия центров. Об этом сообщила министр культуры региона Ирада Аюпова на заседании Госсовета Татарстана.

По мнению Ирады Аюповой, центр адаптации позволит мигрантам изучить традиции и правила поведения в российском обществе, чтобы иностранные граждане могли «адекватно взаимодействовать» с местными жителями.

В список пилотных регионов также вошли Хабаровский край, Кемеровская и Челябинская области и Якутия. Пилотным субъектам России рекомендовано определить список работодателей, привлекающих мигрантов, для участия в проекте.

На заседании Госсовета Татарстана министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова рассказала, что в республике трудоустроено более 49 тыс. иностранцев.

Диана Соловьёва

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