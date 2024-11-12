Госдума готовит запрет на зачисление в школы не знающих русского детей мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовке еще одного законопроекта для изменения миграционной политики России. Предлагается запретить принимать в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Вячеслава Володина, проект предполагает, что при зачислении в школы детей мигрантов будут проводиться «обязательные проверки законности» пребывания иностранных граждан в России, а также тестирование на знание русского языка. Проект постановления планируется рассмотреть 20 ноября.

5 ноября президент России Владимир Путин призвал выработать алгоритм работы с детьми-иностранцами, которые плохо или совсем не владеют русским языком. Он также дал поручение Совету по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и народов РФ определить и закрепить уровни требований к навыкам русского языка у трудовых мигрантов.

В июле с предложением не брать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком, выступал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Тогда он заявил, что если иностранные граждане переехали в Россию с семьей и планируют здесь жить, то их детям необходимо выучить русский язык. Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне заявлял, что в школе «не должен числиться ни один ребенок, не знающий русского языка».

Подробнее — в материале «Ъ» «Язык наш — друг их».