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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:44

Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Как сообщал Кремль, встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве.

Юрий Ушаков отмечал, что к российской делегации на переговорах может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствует глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В центре внимания ожидаемо был военный конфликт на Украине, и президент США анонсировал «немедленное начало» переговоров по этой теме. Марко Рубио пояснил, что встречу в Эр-Рияде нельзя считать переговорами, пока это лишь попытка лучше понять позиции друг друга.

После публикации материала были добавлены имена участников переговоров со стороны Саудовской Аравии.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, Глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, Глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

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Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, Глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

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