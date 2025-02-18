Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Как сообщал Кремль, встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве.

Юрий Ушаков отмечал, что к российской делегации на переговорах может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствует глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В центре внимания ожидаемо был военный конфликт на Украине, и президент США анонсировал «немедленное начало» переговоров по этой теме. Марко Рубио пояснил, что встречу в Эр-Рияде нельзя считать переговорами, пока это лишь попытка лучше понять позиции друг друга.

После публикации материала были добавлены имена участников переговоров со стороны Саудовской Аравии.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».