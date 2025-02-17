Лавров и Ушаков встретятся с делегацией США в Эр-Рияде 18 февраля

На встрече с американской делегацией в столице Саудовской Аравии 18 февраля Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту и организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров (слева) и Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений»,— сказал представитель Кремля журналистам. О том, что встреча делегаций состоится 18 февраля, накануне сообщал «Ъ».

По словам Дмитрия Пескова, полный доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве. «Но если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности имеются»,— подчеркнул он. Информацию СМИ об участии в переговорах главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева пресс-секретарь комментировать отказался.

12 февраля состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых лидеры договорились организовать встречу как на уровне лидеров, так и на уровне делегаций США и России. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Лусине Баласян