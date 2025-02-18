Поправки помирили Думу с Татарстаном

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 17 февраля во второй раз рекомендовал принять во втором чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ). Вернуться к работе над документом членов комитета побудили поправки группы депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным о праве регионов самостоятельно выбирать модель МСУ. Главные критики реформы — представители Татарстана — остались этим чрезвычайно довольны и высказали слова благодарности авторам законопроекта, комитету и его аппарату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) благодарен спикеру Госдумы Вячеславу Володину и всем депутатам, прислушавшимся к критике с мест

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) благодарен спикеру Госдумы Вячеславу Володину и всем депутатам, прислушавшимся к критике с мест

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Напомним, законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», разработанный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым (оба — «Единая Россия»), был принят в первом чтении 25 января 2022 года. К детальному рассмотрению документа депутаты вернулись лишь в осеннюю сессию 2024 года. Второе чтение было назначено на 12 декабря, однако днем раньше совет Думы решил перенести рассмотрение вопроса на 2025 год. Вячеслав Володин пояснил, что «законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений» (см. “Ъ” от 13 декабря).

Одной из самых дискуссионных новелл документа стало упразднение городских и сельских поселений и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. Из числа субъектов РФ больше всего критики по этому поводу высказал Татарстан, а в Думе в роли главных критиков предлагаемой реформы выступили коммунисты и эсеры. 20 января Вячеслав Володин поручил подготовить к законопроекту поправку, позволяющую регионам самостоятельно определять модель МСУ на своей территории (см. “Ъ” от 21 января). Авторами поправки в итоге стали пять единороссов: сам спикер, его заместители Алексей Гордеев и Ирина Яровая, а также соавторы законопроекта Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Открывая 17 февраля заседание комитета, господин Крашенинников рассказал, что дискуссия по поводу перехода на одноуровневую систему продолжилась не только в Думе, но и в администрации президента; кроме того, к обсуждению были приглашены главы регионов — как поддерживающих переход на новую модель, так и настаивающих на праве выбора. «В итоге приняли решение, что нужно предоставить субъектам федерации при их желании, при учете национальных, культурных и прочих особенностей возможность сохранить двухуровневую систему»,— сообщил единоросс.

Он также отметил, что задача профильного комитета — инкорпорировать поправки о возможности сохранения двухуровневой системы в различные статьи масштабного документа. С этой целью была принята дополнительная таблица из 64 поправок. «Они направлены на возможность функционирования системы публичной власти на двухуровневых принципах. Нам было важно прописать особенности организации деятельности муниципалитетов, и нам удалось эти нормы записать в законе. При этом мы сделали так, что, если возникают вопросы, которые в данном законе не указываются, они могут решаться законами субъектов федерации»,— пояснил Павел Крашенинников.

Всего же к законопроекту, по его словам, поступили 952 поправки. «У нас движение мощное: поправки вносятся, отзываются, потом снова вносятся. Я думаю, это нормальный процесс. Главное — вовремя остановиться»,— наставительно резюмировал глава комитета.

Против поправок о праве регионов выбирать модель МСУ проголосовали двое членов комитета от КПРФ. Ранее коммунисты объясняли свою отрицательную позицию тем, что выступают против реформы в целом и за повсеместное сохранение двухуровневой системы МСУ.

Уже после голосования по законопроекту выступил депутат от Татарстана Айрат Фаррахов. Он сообщил, что за час до заседания комитета ему позвонил глава Татарстана Рустам Минниханов и попросил передать «слова огромной благодарности» лично Павлу Крашенинникову — за то, что он «многократно связывался» с главой республики, обсуждая этот вопрос, а также всем членам комитета и аппарату. «Принятие закона абсолютно необходимо и целесообразно. Ценность этого закона не только в том, что он решает системные вопросы, но и в том, что в нем отражена позиция региональных парламентов и органов управления»,— с чувством глубокого удовлетворения констатировал депутат Фаррахов.

Ксения Веретенникова