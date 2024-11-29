Татарстан хочет остаться двухуровневым

Госсовет (парламент) Татарстана в четверг обсудил проект новой редакции федерального закона о местном самоуправлении (МСУ) и выступил категорически против предусмотренного этим документом перехода с двухуровневой на одноуровневую систему МСУ. Депутаты выразили опасение, что это «разрушит село», являющееся хранителем традиционных ценностей. А выступивший на заседании глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что управлять огромной Россией «одним шаблоном нельзя», как и проводить подобные реформы, «не спросив у населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» разработали председатели комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ был внесен в Думу в декабре 2021 года и принят в первом чтении 25 января 2022-го. Одной из его главных и наиболее дискуссионных новелл стало упразднение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. В первоначальном варианте для этого был запланирован переходный период до 1 января 2028 года, но ко второму чтению профильный комитет Думы рекомендовал принять поправки, продлевающие срок перехода на одноуровневую систему до 2035 года.

Первоначальную версию законопроекта о муниципальной реформе Госсовет Татарстана обсудил еще в конце 2021 года и в целом ее поддержал, но пообещал предложить ко второму чтению целый ряд изменений. Всего депутаты подготовили 54 поправки, 25 из которых касались сохранения двухуровневой системы МСУ. Однако большинство этих поправок (в том числе о сохранении двух уровней МСУ) профильный комитет Госдумы отклонил (см. справку).

С основным докладом о реформе МСУ на заседании Госсовета 28 ноября выступил зампред комитета по госстроительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов (КПРФ). Главный вывод, который можно было сделать из его весьма эмоционального выступления, — что переход на одноуровневую систему МСУ нанесет огромный ущерб низовым муниципалитетам. «Мы что, хотим окончательно кончить наше село? — негодовал коммунист.— Которое столько лет оставалось местом, которое бережно хранит и передает из поколения в поколение традиционные ценности наших народов, воспитывает трудолюбивую молодежь, защитников Отечества?..» Как сообщил позже “Ъ” господин Миргалимов, эту позицию разделяют все фракции Госсовета и споров на эту тему у депутатов нет.

Зампред комитета также предложил отправить стенограмму этого заседания в Госдуму, чтобы федеральные депутаты прислушались наконец к мнению татарстанских коллег. Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин ответил, что соответствующее обращение уже направлено спикеру Думы Вячеславу Володину.

Затем слово взял глава Татарстана Рустам Минниханов. «Наша страна огромная, одним шаблоном такой страной управлять нельзя. Решения, которые принимает Госдума,— это же система управления государства. Кто им дал такое право, если не спросить у населения? <…> Сейчас на ровном месте страна будет спорить, какая система правильная или неправильная. Это стыд, позор! Сейчас в Думе мы будем обсуждать, как должна страна управляться. Она неплохо управляется»,— отметил господин Минниханов. Он также подчеркнул, что Татарстан не отвергает законопроект и реформу МСУ в целом: «Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально. Мы не против. Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую систему управления. Никому это не мешает. Территории у нас разные».

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов пояснил “Ъ”, что республика предлагает сохранить на своей территории двухуровневую систему МСУ: «Она является одним из главных инструментов эффективности Татарстана сегодня, и все это отмечают… Она помогает решать очень многие вопросы, обеспечивать эффективность, обеспечивать вовлечение граждан в решение вопросов местного самоуправления». Кроме того, по мнению депутата, упразднение поселенческого уровня может уменьшить внимание властей к развитию села и понизить статус руководителей соответствующих территорий.

Завкафедрой госуправления, истории и социологии КНИТУ-КХТИ Андрей Тузиков полагает, что в федеральном центре могут прислушаться к мнению татарстанских коллег: «Если в той же Госдуме видят, что какой-то законопроект вызывает обоснованную критику, то они примут это к сведению, и начнется некая работа по корректировке тех положений, которые вызвали какое-то напряжение в регионах».

Влас Северин, Казань