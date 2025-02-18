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Коммерсантъ FM
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Рост ждет предложения

Какие задачи поставила перед собой коллегия Минэкономики

Коллегия Минэкономики — министерства, ответственного за рост ВВП,— в среду зафиксировала новые задачи и условия, в которых ему предстоит работать. Это замедление экономического роста в конце 2024-го и ожидание продолжения этого тренда в 2025 году при необходимости развивать экономику предложения. Помимо насыщения внутреннего рынка товарами, которых не хватает после ухода иностранных поставщиков и осложнений внешней торговли, это должно сбалансировать эффекты госстимулирования в предыдущие годы, обеспечить макроэкономическую стабильность и дать Банку России возможность привести инфляцию к цели.

Задачи, встающие перед курирующими экономику вице-премьером Александром Новаком и профильным министром Максимом Решетниковым, простыми никак не выглядят

Задачи, встающие перед курирующими экономику вице-премьером Александром Новаком и профильным министром Максимом Решетниковым, простыми никак не выглядят

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Задачи, встающие перед курирующими экономику вице-премьером Александром Новаком и профильным министром Максимом Решетниковым, простыми никак не выглядят

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Открывая в понедельник ежегодную коллегию Минэкономики, новые условия работы ведомства обозначил «экономический» вице-премьер Александр Новак. Если до сих пор основными источниками роста были государственный спрос и рост доходов населения — то есть факторы со стороны потребления, то теперь должны развиваться инструменты на стороне предложения — инвестиции, цифровизация и рост производительности труда, рост загрузки мощностей и расшивка узких мест на производствах. Среди институциональных факторов вице-премьер перечислил улучшение инвестклимата и развитие конкуренции. Важным условием экономического регулирования он назвал взаимодействие с ЦБ — при очевидной необходимости жесткой ДКП нужно «не допустить переохлаждения экономики», уделив «особое внимание» прогнозированию рисков.

Глава ведомства Максим Решетников, в свою очередь, признал, что модель роста в РФ меняется: он «перестал быть фронтальным», темпы в ряде отраслей замедлились, сокращается объем заказов у бизнеса — например, в автопроме из-за высоких ставок падают продажи. При этом сжатие кредитования из-за ужесточения ДКП не только сдерживает спрос, но и влияет на инвестиции, а как следствие — и на будущее предложение продукции, посетовал он. Также рост ставок ведет и к росту стоимости обслуживания госдолга и стоимости льготного кредитования для бюджета, что вынуждает правительство оптимизировать такие программы (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года и 9 января 2025 года).

С учетом этих вызовов работа правительства сосредоточена вокруг трех взаимосвязанных задач: увеличение потенциала роста экономики до 3% в год (сейчас оценки укладываются в диапазон 1–2%) при обеспечении макроэкономической стабильности и купировании рисков в отраслях (восстановлена работа комиссии по повышению устойчивости экономики, нацеленная на их выявление). Возможности экономического роста предполагается увеличивать за счет поддержки инвестиций: они должны вырасти на 60% к 2030 году. Среди инструментов обеспечения макростабильности — взаимоувязка бюджетной и денежно-кредитной политики, приоритизация льготного кредитования и оптимизация структуры госдолга. «Ищем баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики»,— пояснил министр.

Ключевым фактором роста предложения министр назвал рост производительности труда, в том числе за счет перезапуска и расширения профильного федерального проекта (см. “Ъ” от 12 февраля). Но «обеспечить рост производительности и повысить отдачу от инвестиций невозможно без технологий» — и здесь проектов «технологического лидерства» недостаточно, нужно развивать и экосистему для техностартапов. «Должна быть среда, которая выявляет, поддерживает и развивает стартапы и венчуры там, где мы еще не видим приоритеты»,— пояснил он. Также сложная работа ведется ведомством для повышения гибкости на рынке труда, в частности, речь идет о расширении сверхурочной работы, идет «сложное обсуждение», отметил министр.

Гости коллегии — декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин — одобрили то, что Минэкономики последовательно отстаивало рыночный подход к регулированию экономики, несмотря на соблазны мобилизационного управления. Впрочем, господин Топилин, комментируя круг задач министерства, отметил, что кадровый дефицит сойдет на нет по мере роста производительности труда, а об остальных высказался даже с некоторым сочувствием: их решение «потребует от министерства все новых креативных подходов», и нет факторов, которые позволили бы «расслабиться» в ближайшие годы.

Олег Сапожков, Евгения Крючкова

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