Инициатива предсказуема

После решения властей о пересмотре правил участия бюджета в поддержке отраслей ради борьбы с инфляцией министерства стремятся вывести «отраслевые» субсидии из-под единых ограничений. Проекты поправок об особых условиях субсидирования уже подготовили Минпромторг и Минстрой. Минпромторг рассчитывает обойти правила конкурентной раздачи субсидий для приоритетных промышленных проектов и принимать решения об их поддержке на правительственной комиссии по импортозамещению. Минстрой намерен устранить потолок участия бюджета в субсидировании кредитных ставок для проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На regulation.gov.ru опубликованы два проекта постановления, подготовленные Минпромторгом и Минстроем для обхода ограничений на раздачу бюджетных субсидий отраслям ради борьбы с инфляцией. Напомним, что к концу 2024 года правительство и ЦБ достигли консенсуса о синхронизации поддержки экономики с денежно-кредитной политикой. Спрос на субсидируемые государством кредиты, несмотря на высокую ключевую ставку, не замедляется. В бюджетной политике уже реализован жесткий подход, власти также планировали сократить участие государства в поддержке кредитования бизнеса.

Минфин ранее предложил ограничить субсидирование льготных кредитов из бюджета потолком в 5 процентных пунктов по обязательствам, принятым в 2025–2026 годах (см. “Ъ” от 9 и 23 декабря 2024 года).

С 2024 года ведомство уже унифицировало и правила распределения бюджетных субсидий среди юридических и физических лиц, повысив прозрачность процесса за счет его автоматизации (см. “Ъ” от 24 мая 2023 года). По данным Минфина, на первое полугодие 2024 года бюджет субсидировал часть ставки по 65 программам льготного кредитования с общим объемом кредитных обязательств по ним в 15,6 трлн руб. Даже при покрытии половины ставки программы могут обходиться бюджету в 1,5–2 трлн руб. в год.

Массированное сокращение бюджетного стимула тем не менее не предполагалось. По словам Владимира Путина, задача правительства — сконцентрировать поддержку на приоритетных отраслях и проектах ради создания предложения на рынке и снижения инфляционного давления в условиях превышающего предложение спроса. Поскольку разработки Минфина предполагают общие подходы к распределению субсидий, ведомства добиваются исключений для регулируемых ими отраслей.

Так, Минпромторг рассчитывает отступить от общего порядка распределения субсидий (который предполагает конкурентную борьбу компаний за получение бюджетных средств в ГИС «Электронный бюджет» на основании результатов работы или формального соответствия критериям программ господдержки).

Подготовленный ведомством проект вносит поправки в этот единый порядок (постановление правительства №1780 от 25 октября 2023 года). Документ наделяет правительство правом устанавливать особые условия субсидирования инвестпроектов по производству приоритетной продукции — по планам ведомства, предложения о реализации инвестпроектов с господдержкой составит Минпромторг, а параметры реализации таких проектов определит правкомиссия по импортозамещению. Авторы проекта ссылаются на поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова от 6 ноября 2024 года.

Минстрой же добивается исключений из правил субсидирования льготных ставок.

Проект министерства разрешает направлять субсидии на компенсацию ВЭБ.РФ недополученных доходов по кредитам, выданным по льготной ставке в размере не менее 10%, тогда как потолок на 2025 год запланирован на уровне 5 п. п. Исключения коснутся льготных кредитов на реализацию проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Авторы документа ссылаются на поручение строительного вице-премьера Марата Хуснуллина от 28 ноября 2024 года.

В ближайшие месяцы можно ожидать вала предложений от министерств об исключениях для отраслей. Ведомствам предписано отслеживать баланс спроса и предложения по ключевым потребительским и промышленным товаром и услугам — результаты такого мониторинга могут влиять на список исключений из общих правил субсидирования и льготного кредитования. Пока предложения министерств не содержат аргументации в пользу особого порядка субсидирования проектов, их экономической целесообразности и потенциальном объеме расходов бюджета.

Диана Галиева