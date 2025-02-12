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Производительность в масштабе

Правительство разработало план существенного роста эффективности труда

Белый дом пересматривает подход к проблеме повышения производительности труда в РФ — профильный федеральный проект с точечной поддержкой отдельных компаний будет распространен на 40% предприятий несырьевых отраслей и на все организации социальной сферы. К маю 2025 года министерства представят программы повышения производительности труда и предложения по снятию административных барьеров в своих отраслях. За шесть лет на эти цели власти потратят 30,5 млрд руб., производительность за этот срок должна вырасти на 21% против 8% за предыдущую шестилетку. Для ускорения процесса власти намерены сокращать расходы бюджета на помощь неэффективным предприятиям: отраслевые меры поддержки будут увязаны с показателями производительности.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство масштабирует федеральный проект по повышению производительности труда, распространяя его с отдельных предприятий на целые отрасли. К 2030 году участниками проекта должны стать 40% несырьевых компаний РФ и 123 тыс. организаций социальной сферы. На эти цели правительство потратит за шесть лет около 30,5 млрд руб., из них 4,8 млрд — в 2025 году, сообщил глава правительства Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии. В результате к 2030 году производительность труда должна вырасти на 21%, пояснил глава Минэкономики Максим Решетников. За шесть лет до запуска соответствующего нацпроекта (2012–2018 годы) производительность выросла на 7,8%, а за период его действия (2019–2024 годы) — еще на 8,2%.

Поясним, что завершивший свое действие нацпроект охватывал почти 7 тыс. предприятий. Производительность (измеряемая как валовая добавленная стоимость, разделенная на количество сотрудников) на этих предприятиях росла на 5 процентных пунктов быстрее, чем у компаний за периметром проекта.

Прирост добавленной стоимости составил 434 млрд руб.— это эквивалент 130 тыс. рабочих мест, потребность в которых не возникла. На этом этапе Минэкономики выстраивало инфраструктуру — это федеральный и 60 региональных центров компетенций (ФЦК и РЦК) для обучения бизнеса бережливым технологиям.

По словам Михаила Мишустина, в рамках федерального проекта надо определить приоритетные сферы и компании, где рост производительности дает наиболее ощутимый эффект для экономики, разработать для них новые решения и донастроить под их нужды действующие меры поддержки.

Минэкономики предложило выстроить работу на трех уровнях. Первый — продолжить адресную поддержку предприятий. В новом проекте сеть РЦК расширят еще на шесть регионов — 6 тыс. компаний смогут получить производственный консалтинг. Второе направление — для системной работы по повышению производительности труда на базе профильных министерств уже созданы отраслевые центры компетенций: девять в реальном секторе и шесть — в социальной сфере. К маю 2025 года ведомства должны разработать программы по повышению производительности труда в своих сферах. Центры будут определять отраслевые барьеры, предложения по корректировке нормативных актов, техрегламентов, финансовых инструментов, а также заказывать и тиражировать лучшие практики и «коробочные» решения. Третий уровень усилий охватит непроизводственный сектор — например, рынки финансов или страхования. Снижать административные барьеры в этих секторах Минэкономики намерено через механизмы программы «Трансформация делового климата».

В фокусе федерального проекта останутся сектора с высокой занятостью и с низкой производительностью (строительство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля, туризм). В социальной сфере уже разработаны метрики, оценивающие выработку на одного работника и эффективность использования ресурсов. Например, в системе долговременного ухода за пожилыми людьми ключевым индикатором станет рост числа социальных услуг на одного занятого. Проект включает внедрение тиражируемых решений — инструкций, которые организации смогут применять самостоятельно. Их разработкой займется ФЦК.

Новая структура управления проектом предполагает координацию на трех уровнях — федеральном, отраслевом и региональном. Значимая роль в реализации программы отводится субъектам РФ, региональные министерства экономики станут ключевыми проектными офисами. В правительстве и в регионах предлагается создать штабы по производительности труда — в управлении проектом будут участвовать профильные министерства, отраслевые центры компетенций и губернаторы. Координировать мероприятия Минэкономики предлагает через цифровую платформу «Производительность.рф», на которой появится инструмент мониторинга, интегрированный с данными ФНС, Росстата и профильных министерств.

Правительство также может увязать бюджетные расходы на проект с результатами повышения производительности труда: отраслевым ведомствам и центрам компетенций предстоит синхронизировать меры поддержки и отраслевые документы планирования с показателями эффективности — такая мера позволит оптимизировать траты на господдержку малоэффективных компаний.

Диана Галиева

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