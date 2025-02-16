В Париже пройдет саммит ЕС из-за позиции США о мирных переговорах по Украине

Главы государств и правительств стран Европы в понедельник проведут экстренный саммит по Украине. Саммит будет организован на фоне заявлений о том, что Вашингтон не предполагает участие европейских стран в мирных переговорах о прекращении боевых действий на Украине. Цель встречи, которая пройдет в Париже,— согласовать общую позицию стран по этому вопросу, сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Yves Herman / Reuters

В саммите примут участие главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании. На саммите будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генсек НАТО Марк Рютте, рассказал журналистам высокопоставленный представитель Европейского совета. Кроме того, на встрече будет присутствовать председатель Евросовета Антониу Кошта. «Встреча должна начать консультации европейских лидеров по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе»,— сказал представитель совета (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что президент республики Эмманюэль Макрон соберет в Париже глав государств и правительств. «В этой встрече нет ничего драматического, подобные контакты происходят регулярно»,— прокомментировал саммит господин Барро (цитата по ТАСС).

Вчера, во время Мюнхенской конференции, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит страны Евросоюза участниками мирных переговоров по Украине. Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС не жаловаться из-за того, что они не будут участвовать в переговорах.