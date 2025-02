Имеющий Мюнхен да услышит

Завершившаяся Мюнхенская международная конференция по безопасности прошла в атмосфере, абсолютно не похожей на то, к чему привыкли ее постоянные участники и наблюдатели: из витрины евроатлантической солидарности форум превратился в символ разобщенности между новой американской администрацией и старой Европой. Вопреки прежней практике, посланники из Вашингтона критиковали не Россию и Китай, а саму Европу, давая при этом понять, что не видят для нее места за столом переговоров по Украине. Европейцев, как и украинцев, это шокировало и возмутило. В Москве тем временем уже заявили о смерти «коллективного Запада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на Европу, заявив, что она забыла об идеалах свободы и демократии, чем поверг в ужас европейских политиков

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на Европу, заявив, что она забыла об идеалах свободы и демократии, чем поверг в ужас европейских политиков

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Угроза изнутри»

Мюнхенская конференция по безопасности — крупнейший международный форум по этой тематике — с самого своего основания в 1963 году была известна как символ трансатлантического единства. Участие в ней высокопоставленных делегатов из стран за пределами НАТО (в том числе ранее и из России) общего смысла не меняло. Это все равно во многом был междусобойчик, в рамках которого представители США и европейских стран—членов Североатлантического альянса ежегодно переподтверждали свою солидарность. Тем более шокирующим оказалось для европейцев выступление нового вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Угроза, которая беспокоит меня более всего в отношении Европы, исходит не от России, не от Китая, не от какого-либо другого внешнего субъекта. Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из самых фундаментальных ценностей — ценностей, которые разделяют США»,— заявил он на форуме. А далее пояснил, о чем речь: в Вашингтоне, как следует из выступления Джей Ди Вэнса, крайне возмущены отменой под невнятным предлогом результатов недавних президентских выборов в Румынии и перспективой распространения такой практики на другие европейские страны, преследованием активистов, чьи взгляды противоречат политике властей тех или иных государств Европы, неспособностью европейских политиков бороться с массовой миграцией, вопреки чаяниям их избирателей, и, наконец, отказом организаторов самой Мюнхенской конференции пригласить на нее представителей крайне правой и крайне левой партий ФРГ.

«Вопреки тому, что вы можете услышать (на Всемирном экономическом форуме.— “Ъ”) в Давосе, граждане наших стран обычно не считают себя образованными животными или взаимозаменяемыми винтиками глобальной экономики. И неудивительно, что они не хотят, чтобы их безжалостно игнорировали лидеры… Отвержение людей, игнорирование их забот или, что еще хуже, закрытие СМИ, отмена выборов или отстранение людей от политического процесса ничего не защищает. На самом деле это самый верный способ уничтожить демократию»,— заявил вице-президент США.

Этой теме была посвящена фактически вся его речь, что разительно отличало ее от прошлогоднего выступления Камалы Харрис, вице-президента при Джо Байдене, говорившей почти только о противостоянии НАТО с Россией и Китаем.

Европейских лидеров позиция новой американской администрации, по оценке издания Foreign Policy, «оставила в недоумении». В материале Axios же говорится, что она их «ошеломила и ошарашила». Financial Times назвала речь Джей Ди Вэнса «провоцирующей». The New York Times отметила, что его выступление «подогрело страхи, что Дональд Трамп порвет с Европой в пользу России». Der Spiegel написал, что «Европе надо наконец принять, что она оказалась одна», охарактеризовав речь главы американской делегации как «историческую с точки зрения трансатлантических отношений».

В Мюнхене наиболее содержательная часть бесед происходит на многочисленных переговорах за закрытыми дверями и в кулуарах. Выступление Джей Ди Вэнса и других представителей делегации США собравшиеся в фешенебельном отеле Bayerischer Hof главы МИДов европейских стран обсудили на незапланированной закрытой встрече в воскресенье утром. В понедельник эту же тему на экстренном саммите в Париже обсудят и главы ряда государств—членов ЕС.

Но и по немногим публичным оценкам европейских официальных лиц видно, насколько они возмущены лекцией, которую прочел им Джей Ди Вэнс. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас предположила, что он хотел «затеять драку» с европейцами. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене признала, что европейцы «потрясены» его заявлениями. Спикер Сейма Польши Шимон Головня отметил, что Европе не нужен «ни учитель, ни духовник». А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что Европу «ждут непростые времена» и ей «придется принимать трудные решения и даже идти на непредвиденные жертвы», чтобы впредь обеспечивать собственную безопасность, не полагаясь на США.

Активнее всего выступление Джей Ди Вэнса критиковали представители правительства ФРГ.

«Мы сами решим, что будет дальше с нашей демократией»,— заявил канцлер Олаф Шольц, отметив, что европейские страны не приемлют постороннего вмешательства в свои выборы, в том числе со стороны «друзей и союзников». Как следует из его комментария, в правительстве ФРГ особенно возмущены поддержкой, которую новая американская администрация накануне выборов в Бундестаг оказывает правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». «Это неуместно, и мы решительно это отвергаем»,— подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене, также высказался по поводу раскола между США и Европой. По его словам, в европейских столицах еще не все осознали, что происходит в Вашингтоне, в то время как новая американская администрация все более отдаляется от своих союзников. «Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю,— сказал он.— Вице-президент Вэнс ясно дал понять, что устоявшиеся отношения между США и Европой подходят к концу. И Европе надо к этому привыкнуть». По мнению Владимира Зеленского, Европа должна стать «самодостаточной» и, в частности, создать собственные вооруженные силы.

«Неожиданно зажег»

Российских официальных лиц раздрай в Мюнхене, наоборот, воодушевил. «Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента Вэнса. Надо признаться, он неожиданно зажег. Все рассчитывали услышать дежурные партнерские реверансы Европе и комментарии слов Дональда Трампа о завершении украинского конфликта. А он взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль,— дерьмо. Еще и свободы слова нет!» — написал во «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале «истерику в Мюнхене», отметил, что Джей Ди Вэнс «дал объективную оценку происходящему в европейских странах».

«Но (он.— “Ъ”) не был поддержан. Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе. Все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости. Они не могли скрыть своих негативных эмоций. Но это неудивительно. Они были ярыми сторонниками другого кандидата (Камалы Харрис.— “Ъ”) на выборах в США»,— констатировал он.

В свою очередь, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев в Telegram-канале отметил, что «коллективного Запада больше не существует». «Именно так можно обозначить исход еще не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности»,— написал он. По его словам, по завершении холодной войны коллективный Запад превратился «в монстра» и стал представлять «угрозу миру», «реально генерируя все новые и новые проблемы для человечества», которое большей частью осталось за пределами «золотого миллиарда» и «без шансов на равные возможности в отстаивании собственных интересов».

«Об этом блестяще сказал в 2007 году на той же Мюнхенской конференции президент России. Была предложена реальная альтернатива. Но коллективщики притворились глухими и слепыми, продолжая при этом претендовать на роль всемирных поводырей. Потребовалось еще 18 трудных лет, чтобы трещина превратилась в пропасть. Коллективного Запада больше нет. Символичным образом и по стечению обстоятельств его похороны произошли на 61-й Мюнхенской конференции»,— констатировал сенатор.

«Мы проиграем»

Не меньшее возмущение вызвало и выступление в Мюнхене спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, заявившего, что США не видят для Европы места за столом переговоров по Украине. По его словам, в урегулировании конфликта должны участвовать Россия и Украина, а США готовы выступать посредником. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию»,— заявил он, поспешив в то же время заверить европейцев, что «их интересы будут учитываться». Критику в адрес Дональда Трампа, позвонившего Владимиру Путину до созвона с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Кит Келлог категорически отверг: «Это очень хорошо, учитывая, что Байден не звонил Путину три года. Ясно? И на самом деле, независимо от того, нравится вам это или нет, вы должны разговаривать и с противниками, и с друзьями».

Европейцев исключение их из переговоров ожидаемо не радует. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Мюнхене, заявил, что «навязанный Украине мир никогда не найдет поддержки Европы». Кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал «совершенно неприемлемой» ситуацию, при которой Россия и США договариваются об урегулировании конфликта без участия Украины и Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник американского президента Кит Келлог возмутил почтенную публику, заявив, что США не видят для Европы места за столом переговоров по Украине (справа глава МИД Германии Анналена Бербок)

Фото: Boris Roessler / Pool / Reuters Спецпосланник американского президента Кит Келлог возмутил почтенную публику, заявив, что США не видят для Европы места за столом переговоров по Украине (справа глава МИД Германии Анналена Бербок)

Фото: Boris Roessler / Pool / Reuters

Но больше всего по поводу установившегося прямого диалога между Москвой и Вашингтоном переживал Владимир Зеленский. «Украина никогда не примет сделки, заключенные у нас за спиной без нашего участия. И это же правило должно применяться ко всей Европе. Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы... Если нас исключат из переговоров по нашему собственному будущему, мы проиграем»,— заявил он в Мюнхене. Из его комментариев следовало, что в Киеве недовольны тем, что Дональд Трамп сначала позвонил Владимиру Путину, а не своему украинскому коллеге, а также тем, что новый хозяин Белого дома общался с российским лидером в «такой вежливой манере».

В сложившейся ситуации Владимир Зеленский, судя по его заявлениям, считает важным хотя бы лично встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем Владимир Путин.

Основания для такой встречи, однако, по данным западных СМИ, несколько размылись после того, как Владимир Зеленский в ходе переговоров с Джей Ди Вэнсом в Мюнхене отказался от подписания соглашения с США о доступе к имеющимся у Украины полезным ископаемым. По информации газеты The Washington Post, речь шла о праве США на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Взамен украинские власти хотели от США гарантий безопасности, однако в представленный американцами проект соглашения такой пункт не вошел. В ходе общения с журналистами в Мюнхене Владимир Зеленский назвал соглашение «сырым», добавив, что в нем не представлены интересы Украины.

Встреча же Владимира Путина и Дональда Трампа может, по данным источников агентства Bloomberg, состояться уже в ближайшие недели в Саудовской Аравии. Для ее подготовки в Эр-Рияд, по данным агентства, уже на этой неделе вылетят члены переговорных команд двух сторон. Будет ли там в каком-то качестве представлена Украина, пока неясно.

Елена Черненко