Медиа по обе стороны Атлантики продолжают комментировать кризис в отношениях между США и европейскими странами. Наблюдатели говорят, что этот кризис бросает вызов не только стабильности НАТО, но и всему существующему миропорядку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп швырнул Украину под российский автобус. Следующим может быть НАТО

У НАТО серьезные неприятности, и они же грозят всему мировому порядку, сложившемуся после холодной войны. Впервые за всю 75-летнюю историю альянса самый влиятельный участник отходит от его дел, а может, даже и выходит из него.

Нападение Дональда Трампа на Европу

Некоторые европейские лидеры начали опасаться того, что реальным сравнением с планами Америки может быть Ялта и новое разделение Европы на западную и российскую сферы влияния… Однако этот хаос может также создать возможность для Украины и ее союзников попытаться повлиять на то, что произойдет дальше.

Европа сталкивается с историческим вызовом

Могут ли США и Европа работать сообща для достижения «справедливого и прочного» мира на Украине, одновременно ведя идеологическую войну между собой? Это важный вопрос для будущего европейцев. Те с опозданием осознают, что оказались в ловушке, став зависимыми в плане безопасности от союзника, который теперь ведет себя скорее как противник, чем как друг… В Мюнхене европейцы внезапно прозрели.

Предупредительный удар США по европейцам

Основанный на руинах Второй мировой войны, трансатлантический альянс переживал взлеты и падения. Но эти выходные в Мюнхене стали началом развала. Американский союзник не просто поиграл мышцами… Он отказался даже садиться за стол переговоров. Общие ценности и общая безопасность теперь под большим вопросом.

Трамп ставит Европе шах и мат. Разведка боем

Трамп не стал дожидаться инициативы европейских союзников… Он предпочел поставить их к стенке, разослав письма в столицы западной части Старого Света, в которых спрашивал, какой вклад они готовы внести в обеспечение безопасности Украины: солдатами, оружием и деньгами… Есть признаки того, что эта стратегия может сработать.

Китай остается конструктивной силой в меняющемся мире

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские государства в том, что касается демократии и иммиграции… Грубое вмешательство Вэнса во внутренние дела Германии нарушает суверенитет других государств и отражает унилатерализм, которые может провоцировать дипломатическую напряженность… Министр иностранных дел Китая Ван И заверил, что Китай останется глобальным стабилизирующим фактором и конструктивной силой в преобразовании мира… Предложение Китая о поддержке равного и упорядоченного многополярного мира широко обсуждалось и получило высокую оценку.

Хаос — это новая нормальность

Европа, как кажется после этих выходных в Мюнхене, не является в глазах американцев серьезным геополитическим игроком. Даже там, где — как в случае конфликта с Россией — интересы европейцев в сфере безопасности сильно затронуты, их не принимают во внимание. Это унижение… В эти дни трансатлантическим отношениям нанесен тяжелый урон. Как немцы и европейцы в целом будут вести себя в этой ситуации?

Подготовили: Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц