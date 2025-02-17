Глава Госдепа провел переговоры с лидером и главой МИД Саудовской Аравии

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с фактическим правителем Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента. До этого он встретился со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Ранее посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне сообщало, что сегодня Марко Рубио был принят главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В ходе встречи министры иностранных дел обсудили региональные и международные проблемы и усилия, предпринимаемые для их решения. Они также рассмотрели двусторонние отношения и пути их дальнейшего укрепления.

Марко Рубио прибыл в Эр-Рияд в понедельник в рамках ближневосточного турне. До этого он посетил Израиль, а после Саудовской Аравии отправится в ОАЭ. Его визит проходит на фоне обсуждения арабскими странами возможного ответа на планы президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа. Параллельно с переговорами по ближневосточной проблематике Марко Рубио примет участие во встречах с российской делегацией, которые пройдут в королевстве во вторник.

Дональд Трамп выступил с предложением переселить палестинцев за пределы сектора Газа после вступления в должность президента США. Советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал намерения президента актом колониального мышления. Арабские страны резко осудили идею американского лидера, заявив, что такое решение неприемлемо для арабского мира, который все последние 100 лет боролся против вытеснения палестинцев с родных земель. Агентство AFP сообщало, что 21 февраля лидеры арабских стран проведут саммит в Эр-Рияде, где обсудят возможный ответ на план президента США Дональда Трампа по принудительному переселению палестинцев.

Подробнее о противостоянии США и региональных игроков — в материале «Ъ» «Пирамиды не покоряются Дональду Трампу».

Анастасия Домбицкая