AFP: арабский саммит по плану Трампа в Газе пройдет в Эр-Рияде 21 февраля

Запланированный на 20 февраля саммит в Эр-Рияде, на котором лидеры арабских стран должны обсудить ответ на план президента США Дональда Трампа по принудительному переселению палестинцев, перенесен на 21 февраля. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатов арабских стран.

«Саммит арабских стран в узком формате в Эр-Рияде перенесен с четверга на пятницу, 21 февраля»,— сообщил агентству AFP источник в Саудовской Аравии.

Ожидается, что во встрече в Эр-Рияде примут участие лидеры стран из состава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (в его составе всего шесть государств — ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт), а также лидеры Египта и Иордании.

14 февраля AFP сообщало со ссылкой на источник, что 20 февраля в Саудовской Аравии пройдет саммит лидеров ОАЭ, Египта, Иордании и Катара. Позднее круг участников расширился: как писало агентство, это произошло из-за того, что «влиятельная страна Персидского залива выразила свое недовольство тем, что ее не пригласили на саммит в Эр-Рияде». В результате организаторы расширили состав, включив в него представителей всех стран Персидского залива.

Дональд Трамп выступил с предложением переселить палестинцев за пределы сектора Газа после вступления в должность президента США. Советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал намерения президента актом колониального мышления. Арабские страны резко осудили идею американского лидера, заявив, что такое решение неприемлемо для арабского мира, который все последние 100 лет боролся против вытеснения палестинцев с родных земель.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт к дискуссиям с арабскими странами в вопросе судьбы палестинских территорий. Он отмечал, что намерен обсудить предложения ближневосточных лидеров во время турне по Ближнему Востоку, которое стартовало 15 февраля. Американский дипломат уже посетил Израиль, откуда сегодня, 17 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию. Ожидается, что после Эр-Рияда господин Рубио также посетит ОАЭ.

Анастасия Домбицкая