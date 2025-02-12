Пирамиды не покоряются Дональду Трампу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен отложить намеченный визит в Вашингтон, заявили местные чиновники. Основная причина — отказ администрации Дональда Трампа учесть позицию Каира по сектору Газа. Египет категорически отказывается принимать у себя выселенных из Газы палестинских беженцев и разрабатывает альтернативный план. Соглашаться на размещение у себя беженцев не спешит и король Иордании Абдалла II, который нанес-таки визит в Вашингтон. Но господин Трамп предупредил своего гостя, что, вероятно, «что-нибудь сделает», чтобы заставить Амман и Каир подчиниться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси перед встречей с американской стороной во дворце «Аль-Иттихад» в Каире, 18 сентября 2024 года

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси перед встречей с американской стороной во дворце «Аль-Иттихад» в Каире, 18 сентября 2024 года

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Визит Абдель Фаттаха ас-Сиси в Вашингтон, который был запланирован на 18 февраля, вероятно, не состоится, сообщили источники издания Al-Araby Al-Jadeed. По их словам, причина кроется в недовольстве Каира тем, что Белый дом, общаясь по дипломатическим каналам, отказывается учитывать критику египтянами плана, который предполагает выселение палестинцев из сектора Газа и превращение его в морской курорт. Все предупреждения египтян были встречены в Вашингтоне «крайне негативно», сетуют собеседники Al-Araby Al-Jadeed.

Египетские чиновники, которых цитирует Reuters, утверждают, что господин ас-Сиси категорически отказывается включать в повестку переговоров в Вашингтоне вопрос о «зачистке» сектора Газа.

Не исключено, что Египет в качестве протестного жеста пропустит и совместный саммит с США, Саудовской Аравией и Иорданией, отмечают источники Al-Araby Al-Jadeed.

В настоящий момент Каир занят разработкой собственного плана, который должен стать альтернативой депортации палестинцев. «Египет подтверждает, что намерен представить всеобъемлющий план восстановления Газы, который бы предусматривал, что палестинцы останутся на своей территории в соответствии с их законными правами на землю»,— заявил во вторник МИД Арабской Республики. Деталей этого плана внешнеполитическое ведомство не привело.

Экстренные меры на случай, если господин Трамп перейдет от слов к делу, вырабатывала в эти недели и Иордания.

Набор опций, которые обсуждали ее генералитет и спецслужбы, включал в себя как введение чрезвычайного положения, так и разрыв мирного договора с Израилем и объявление ему войны, утверждают новостные агентства.

Король Иордании был принят 11 февраля в Белом доме. В ходе разговора с господином Трампом Абдалла II подтвердил, что Амман выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, однако говорил максимально деликатно. «Я должен исходить из интересов моей страны»,— подчеркнул монарх в ходе общения с прессой. Вместе с тем Абдалла II предложил дождаться, когда египетская сторона представит альтернативные варианты.

В качестве небольшой уступки глава правящего дома заявил о готовности принять из Газы 2 тыс. детей с тяжелыми диагнозами, чтобы оказать им необходимую медицинскую помощь.

Менее дипломатично во время встречи вел себя хозяин Овального кабинета. Рассуждая о секторе Газа, он пообещал, что США не будут ничего покупать — они просто «получат» территорию прибрежного анклава. «Никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять им очень правильно»,— констатировал американский лидер.

Отвечая на вопрос о возможном давлении США на Иорданию и Египет, господин Трамп заявил, что, вероятно, «что-нибудь сделает», чтобы заставить ближневосточные страны принять палестинцев у себя и согласиться с его планом по Газе. Однако глава Белого дома уточнил: эти меры не обязательно будут связаны с ограничением помощи. «Мне не придется угрожать деньгами. Мы жертвуем много денег Иордании и Египту… Думаю, мы выше этого»,— подчеркнул господин Трамп и многозначительно посмотрел на иорданского гостя.

Ежегодно Иордания получает без малого $1,7 млрд помощи от США, свидетельствует отчет исследовательской службы Конгресса. А Египту направляется примерно $1,5 млрд американской поддержки, значительная часть которой приходится на программу иностранного военного финансирования (FMF).

В Израиле полагают, что именно дебаты о расселении Газы привели в выходные к тому, что радикальное движение «Хамас» отказалось соблюдать график освобождения заложников. Во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху провел четырехчасовое совещание узкого кабинета, чтобы наметить дальнейший план. «Если "Хамас" не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома "Хамаса"»,— пригрозил премьер по итогам совещаний.

Риск возобновления войны уже почувствовали хамасовцы. Сообщается, что руководство группировки недавно ввело для ее членов запрет на мобильные телефоны, к использованию которых они вернулись с началом «режима тишины» 19 января. Вероятно, исламисты опасаются возобновления израильских операций.

Нил Кербелов