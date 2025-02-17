«Хамас» подтвердил смерть командира в Ливане

Палестинское движение «Хамас» заявило о гибели Мухаммеда Шахина, одного из командиров группировки, в Сидоне на юге Ливана. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о его ликвидации в результате авиаудара. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале группировки.

«Хамас» сообщил, что Мухаммед Шахин занимал «высокие посты» в группировке, однако другие подробности не разглашаются.

Сегодня армия Израиля объявила, что ВВС ликвидировали палестинского боевика. По версии армейской пресс-службы, он планировал нанести удар по территории Израиля со стороны Ливана.

Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что армии удалось уничтожить «значительную часть "Хамаса"», однако ЦАХАЛ продолжит работу по уничтожению военного и политического потенциала движения.

Несмотря на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа, Израиль продолжает наносить удары по членам «Хамаса» за пределами анклава. В частности, 27 января ВС Израиля заявили о ликвидации полевого командира «Хамаса» в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

Подробнее о группировке сейчас читайте в материале «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».