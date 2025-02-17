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Коммерсантъ FM
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Израиль ликвидировал командира «Хамаса» в Ливане

Армия Израиля заявила о ликвидации Мухаммада Шахина, главы оперативного департамента палестинского движения «Хамас» в Ливане. Он был уничтожен в результате авиаудара по району Сидона на юге Ливана.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), Мухаммад Шахин планировал террористические атаки на Израиль. Во время боевых действий он руководил ракетными ударами по Израилю со стороны Ливана и был «важным информатором "Хамаса"».

В пресс-службе палестинского движения заявление ЦАХАЛа пока не комментировали.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильской армии удалось уничтожить «значительную часть "Хамаса"», но работа ЦАХАЛа еще не завершена. Он заявил, что Израиль «уничтожит военный и политический потенциал "Хамаса"».

Несмотря на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа, Израиль продолжает наносить удары по членам «Хамаса» за пределами анклава. В частности, 27 января ВС Израиля заявили о ликвидации полевого командира «Хамаса» в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

Подробнее о группировке сейчас читайте в материале «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».

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