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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал Google за видео с инструкцией по сдаче в плен для участников СВО

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3 млн 800 тыс. руб. за публикацию на YouTube нескольких видео, в том числе с инструкцией по сдаче в плен для российских военных. Суд признал Google LLC виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), сообщает ТАСС.

В январе Чертановский районный суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд руб. за неуплату штрафов. Кроме того, к февралю сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google превысила 1,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион — единица с 39 нулями. Долг связан с неисполнением Google обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube.

О выписанных компании штрафах в России — в материале «Ъ FM» «Нули уже не считаются».

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