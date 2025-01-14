Суд в Москве оштрафовал Google на 8 млрд руб. за неуплату штрафов

Чертановский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC за неуплату прошлых штрафов. Как сообщила пресс-служба Мосгорсуда, сумма взыскания составила 8 008 684 193 руб. Не уточняется, о каком конкретно деле идет речь.

До этого заседание по делу о неудалении организацией запрещенного контента прошло 18 ноября 2024 года. Тогда Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб.

Перед этим, в конце октября, компания получила штраф в размере двух ундециллионов рублей (единицы с 36 нулями). За неуплату взыскания компании ежедневно начисляется налог в размере 100 тыс. руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Google получила штраф с 36 нулями».