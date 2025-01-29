Требования российских СМИ к Google превысили 1,8 дуодециллиона рублей

Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google превысили 1,8 дуодециллиона руб., сообщили РБК два источника, знакомые с делом. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Долг связан с неисполнением Google обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. В публикации агентства говорится, что сумма давно превысила весь ВВП мира, поэтому сторонам придется искать другой способ решения спора.

Летом 2020 года «Царьград» и РИА ФАН подали иск к Google в Арбитражный суд Москвы. В процессе разбирательства к иску присоединились другие телеканалы, в том числе «Первый канал», ВГТРК, «Звезда». Весной 2021 года суд удовлетворил иск, постановил разблокировать аккаунт медиа на YouTube, а в случае неисполнения решения в течение девяти месяцев назначил прогрессивный штраф: за каждый день неисполнения — 100 тыс. руб, сумма удваивается каждую неделю без ограничений пока решение не выполнено.

22 января высокий суд Англии и Уэльса запретил Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании.

Подробнее о требованиях — в материале «Ъ FM» «Google получила штраф с 36 нулями».