Нули уже не считаются

Компанию Google снова оштрафовали теперь на 8 млрд руб. Взыскание американский IT-гигант получил за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний, уточнили в пресс-службе суда. В 2023 году Google был дважды оштрафован на 4 млрд руб. за неисполнение требований в срок в рамках антимонопольного дела и систематическое неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juliana Yamada / AP Фото: Juliana Yamada / AP

Всего же, как сообщал Роскомнадзор, сумма требований, наложенных российским судом на корпорацию за последние четыре года, приблизилась к 35 млрд руб. Но на то, что Google выплатит их когда-то, рассчитывать не приходится, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «В отношении компании вынесено то решение, которое заведомо неисполнимо и во всем мире воспринимается скорее как курьез, чем повод для переговоров. Правоохранительная машина, будучи запущенной, не может остановиться.

То есть если вынесено постановление об одном штрафе и он не погашен, то судам приходится возбуждать новое дело о вынесении наказания за неуплату и так далее.

Процессуально до тех пор, пока у компании есть деньги для того, чтобы их выплачивать, с ее счетов взыскиваются соответствующие суммы. В России было ООО "Гугл", которое принадлежало американской компании, оно доведено до банкротства. При этом на счетах организации оставалось еще порядка 10 млрд руб. Все они были списаны по различным судебным претензиям и наказаниям. Когда в РФ денег не осталось, встал вопрос: накладывать ли небольшие разумные штрафы на американскую компанию, которая в силу, может быть, каких-то своих стратегических причин и желания вернуться на российский рынок, все-таки стала бы их выплачивать, или пойти по экстремальному пути, связанному с гигантскими суммами, которые погасить в принципе невозможно, даже если бы она этого хотела. Был выбран второй вариант, и куда он заводит и российское общество, и российские власти, пока совершенно не понятно».

Помимо штрафов за различные нарушения, которые накладывают госорганы и ведомства, свои претензии к Google есть у бизнеса. С американской корпорацией судились 17 российских телеканалов, иски связаны с блокировкой их аккаунтов на платформе YouTube. В октябре 2024 года общая сумма затребованной компенсации достигла двух ундециллионов рублей — это цифра с 36-ю нулями, которая в разы превышает весь мировой ВВП. Размер штрафа не ограничен и постоянно растет. Как отмечала газета The Washington Post, с учетом прогрессии вскоре количество нулей в нем может достичь сотни.

Это можно считать сигналом, что корпорации Google будет трудно снова легализоваться в России, отметил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко: «Любые подобные штрафы, естественно, имеют в базе своей ту политическую ситуацию, которая сложилась. Поэтому если она изменится настолько, что такие компании, как Google, смогут вернуться в РФ (с одной стороны, они сами этого захотят, а с другой, их готовы будут принять), то очевидно, что те санкции, которые есть, так или иначе будут урегулированы. Вопрос, как это юридически оформить. Но я думаю, что при должном желании можно что-то придумать, можно заключать мировые соглашения с государственными органами.

Выплата тех сумм, которые реальны к взысканию, то есть если это какие-то сотни миллионов или миллиарды рублей, в целом посильные для таких крупных корпораций, станет как раз условием допуска этих компаний снова на рынок РФ. А что касается этих санкций, которые совершенно не реальные, естественно, они будут так или иначе прекращены.

Это просто такая расстановка фигур на поле для того, чтобы показать, что вернуться будет сложно».

В конце 2024-го в Роскомнадзоре подчеркнули, что Google суммарно заблокировала более 200 каналов российских СМИ, журналистов, общественных деятелей и музыкантов. Ведомство считает, что такие действия создают основу «для принятия мер в отношении YouTube».

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Александра Абанькова