Новак назвал задачей правительства и ЦБ не допустить переохлаждения экономики

Правительство и Центробанк (ЦБ) ставят главной целью не допустить переохлаждения российской экономики, заявил вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэкономики. В числе «точек роста» для инвестиционного климата в стране он назвал цифровизацию, повышение гибкости рынка труда и обновление процедуры банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Основная цель взаимодействия правительства и Банка России — не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, не подорвать долгосрочные основы роста, найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом»,— рассказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что в конце 2024 года была перезапущена работа подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Среди ее задач — недопущение остановки начатых крупных проектов и «управление сжатием перегретых отраслей», перечислил вице-премьер.

Глава Минэкономики Максим Решетников говорил, что в ноябре и декабре прошлого года были зафиксированы признаки охлаждения экономики, а в некоторых отраслях рост замедлился. В числе причин он назвал повышение ключевой ставки ЦБ. 14 февраля регулятор решил второй раз подряд сохранить ставку на уровне 21% годовых.

О решении ЦБ — в публикации «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».