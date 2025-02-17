Людмила Тархова признана потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра Самары

Людмила Тархова, осужденная за вымогательство 200 млн руб. у депутата самарской губдумы Александра Милеева, фигурирует в уголовном деле об убийстве экс-мэра города и ее отца Виктора Тархова (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в качестве потерпевшей. Эту информацию подтвердил «Ъ-Волга» адвокат Андрей Карномазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Экс-мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

«Людмила Тархова была признана потерпевшей по этому делу еще на позапрошлой неделе»,— отметил правозащитник.

Юрист отметил, что теперь потерпевшая сможет участвовать в процессе по делу об убийстве экс-мэра Самары и заявлять суду свою позицию.

В убийстве Виктора Тархова и его супруги Натальи, которые пропали без вести в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года, подозревается их внучка и дочь Людмилы Тарховой Екатерина. Она была задержана и арестована, ей предъявлено обвинение. Екатерина Тархова-Бельская не дает показаний.

По версии следствия, обвиняемая убила бабушку с дедушкой, на содержании у которых находилась, из-за неприязненных отношений, а следы преступления уничтожила с помощью химических средств: квартира погибших была обработана раствором щелочи. Силовики считают, что тела Виктора и Натальи Тарховых могли быть расчленены и вывезены в специальных бочках для отходов, а затем выброшены в мусорные контейнеры.

Поиски останков погибших на полигоне «Преображенка» результатов не дали. Ценности семьи и автомобиль Натальи Тарховой были проданы.

Следствие рассматривает версию о возможных сообщниках Екатерины Тарховой-Бельской. Однако пока эта информация не подтвердилась. Расследование дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Георгий Портнов