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Силовики вручную обследуют отходы на полигоне ТБО в поисках останков экс-мэра Самары

В поисках останков бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи силовики собрали отходы на полигоне «Преображенка», перенесли на специальную площадку и обследовали вручную. Пока это не принесло результатов. Об этом сообщает АО «Экология».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для работ задействовали спецтехнику: экскаватор, бульдозер и погрузчик. Следственные действия проводятся уже в течение недели.

На сегодняшний день обследован 1 га полигона. Работа продолжается.

Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в период с конца декабря 2024-го по начало января 2025 года. 3 февраля по заявлению друга семьи было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В преступлении подозревается внучка Виктора и Натальи Тарховых Екатерина. Она задержана и арестована, ей предъявлено обвинение.

Девушка не дает показаний. Известно, что она является наркозависимой, была на иждивении у бабушки с дедушкой и была с ними в неприязненных отношениях. В съемной квартире обвиняемой найдена тара и химические средства для сокрытия следов преступления, а также паспорта Виктора и Натальи Тарховых.

Ценности супругов и машина жены бывшего мэра Самары были проданы. Квартиру Тарховых после их исчезновения обработали раствором щелочи. Кроме того, следствие обнаружило видеозаписи камер наблюдения в доме экс-чиновника, на которых обвиняемая выносит бочки с отходами из квартиры бабушки с дедушкой. По версии следствия, Екатерина Тархова-Бельская могла убить экс-мэра и его супругу, а останки тел по частям выкинуть в мусорные контейнеры. Силовики не исключают, что у обвиняемой были сообщники.

Сын Екатерины Тарховой-Бельской, шестилетний мальчик, помещен в соцучреждение. Его психоэмоциональное состояние оценивается как стабильное. Мать обвиняемой, Людмила Тархова, осуждена за вымогательство 200 млн руб. у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Георгий Портнов

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