Набиуллина допустила, что уровня жесткости ДКП хватит для борьбы с инфляцией

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что речи о переломе тренда инфляции в России пока нет, однако в январе-феврале рост цен снизился. По ее словам, нынешняя денежно-кредитная политика сейчас достаточно жесткая, чтобы инфляция начала замедляться в ближайшие месяцы. Если условий ДКП будет недостаточно, то ЦБ вернется к вопросу повышения ставки на следующем заседании 21 марта.

«Мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании»,— сказала госпожа Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что ЦБ пока не закладывает в базовый макросценарий урегулирование российско-украинского конфликта и делать это преждевременно. Глава Банка Росси подчеркнула, что «все будет зависеть от ситуации, сейчас просчитать точное влияние на экономику и инфляцию маловозможно».

Уровень текущей годовой инфляции в 10% Эльвира Набиуллина назвала неприемлемо высоким. По ее словам, пик годовой инфляции будет в апреле-мае. «Набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего, продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения»,— добавила она.

В ходе заседания совета директоров ЦБ рассматривалось два решения по ключевой ставке — сохранение и повышение, рассказала глава регулятора. Сегодня, 14 февраля, совет директоров второй раз подряд объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».