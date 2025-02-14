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Коммерсантъ FM
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Банк России ожидает пика годовой инфляции в апреле-мае

Центробанк ожидает пика годовой инфляции в апреле-мае, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она также назвала нынешний уровень инфляции «неприемлемо высоким».

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по «Интерфакс»).

Она также заявила, что из-за инфляции цены за год вырастут на 7–8%. «Вместе с тем с каждым кварталом цены должны расти медленнее, и к концу года месячные темпы роста цен будут соответствовать 4% в пересчете на год»,— добавила председатель Банка России.

Госпожа Набиуллина заявила, что на данный момент рано говорить о переломе тренда инфляции. Денежно-кредитная политика сейчас достаточно жесткая, чтобы инфляция начала замедляться в ближайшие месяцы. Она также сообщила, что в марте Центробанк вернется к вопросу о повышении ставки, если действующих условий ДКП будет недостаточно.

Сегодня состоялось заседание директоров Банка России. На нем было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года регулятор сохранил ставку, хотя большинство аналитиков ожидали ее очередного повышения до 23%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».

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