Годовая инфляция в России ускорилась до 9,92% в январе

Годовая инфляция в России в январе 2025 года ускорилась до 9,92% против 9,52% в декабре 2024 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,23%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,33% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 11,13%. В сегменте плодоовощной продукции значительнее всего подорожал виноград (+10,4%), огурцы (+7,7%) и свежие грибы (+7,2%). Цены на свеклу выросли на 3,6%, белокочанную капусту — на 3,6%, картофель — на 3,5%. Снизились цены на апельсины (-6,9%), сладкий свежий перец (-5,1%) и лимоны (-1%).

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,42% в месячном выражении, в годовом — на 6,07%. Подорожали одежда и белье (+0,11%), табачные изделия (0,65%), электротовары (0,27%). Рост цен на автомобильный бензин составил 0,62%, на медикаменты — 0,65%.

В сегменте услуг инфляция за январь составила на 2,07%, относительно января 2024-го стоимость услуг подорожала на 12,95%. Увеличилась стоимость медицинских услуг (+1,75%), пассажирского транспорта (+3,68), телекоммуникационных услуг (+0,13%), образования (0,39%).

Сегодня Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Пик роста годовой инфляции ожидается в апреле-мае. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала нынешний уровень инфляции «неприемлемо высоким». Она также заявила, что за год цены могут вырасти на 7–8%.

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