Бразильская сверхновая
18-летний Жуан Фонсека выиграл свой первый титул АТР
Первый в этом году грунтовый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), имеющий категорию 250 Открытый чемпионат Аргентины с призовым фондом $688 тыс., завершился в Буэнос-Айресе триумфом 18-летнего бразильца Жуана Фонсеки, который в финале в двух партиях победил аргентинца Франсиско Серундоло. Этот успех позволил Фонсеке войти в десятку самых молодых чемпионов состязаний АТР (с 1990 года) и из конца первой сотни мирового рейтинга подняться на высшее в своей карьере 68-е место. Очевидно, что в мужском теннисе рождается новая звезда, которая уже через некоторое время способна ворваться в мировую элиту.
18-летний Жуан Фонсека победил Франсиско Серундоло в финале IEB+ Argentina Open
Фото: Matias Baglietto / Reuters
Перед стартом IEB+ Argentina Open, довольно среднего по составу турнира АТР категории 250, могло показаться, что едва ли не главной его особенностью будет место в календаре. Ведь ранее состязания на грунте в нынешнем сезоне еще не проводились. Однако постепенно события, происходящие на кортах Буэнос-Айреса, стали вызывать живой интерес во всем теннисном мире.
Главным возмутителем спокойствия в Buenos Aires Lawn Tennis Club, который называют кафедральным собором аргентинского тенниса, стал 18-летний бразилец Жуан Фонсека, который год назад стоял лишь в седьмой сотне мирового рейтинга, а еще в воскресенье занимал лишь 99-е место. Сначала он разобрался с тремя аргентинцами, в том числе замкнувшим восьмерку сеяных Томасом Мартином Этчеверри, а затем переиграл опытного сербского мастера грунтовых кортов Ласло Джере и вышел в финале на четвертого за неделю соперника из Аргентины — Франсиско Серундоло, который по ходу дела в четвертьфинале нанес поражение второй ракетке мира Александру Звереву из Германии.
То, что в Южной Америке появился молодой игрок с громадным потенциалом, позволяющим в будущем претендовать на покорение самых престижных теннисных вершин, стало ясно на Australian Open, где в первом круге основной сетки под горячую руку Фонсеке подвернулся Андрей Рублев, не сумевший взять у дебютанта турниров Большого шлема ни одной партии.
И вот теперь прогнозы по поводу блестящего будущего бразильского тинейджера получили новую фактическую базу.
Финал против Серундоло он провел в таком же эффектном стиле, как и встречу с Рублевым,— начинал розыгрыши мощной подачей, атаковал резкими ударами справа и пользовался при необходимости пусть и не таким мощным, но достаточно надежным ударом слева. При этом Фонсека продемонстрировал еще и великолепную психологическую устойчивость, ведь на трибунах его соперника поддерживали примерно 5,5 тыс. горячих и громких болельщиков.
В итоге — 6:4, 7:6 (7:1). Не сумев дважды подать на матч во второй партии, Фонсека в решающий момент справился с нервами и попал в довольно внушительный по именам перечень чемпионов Argentina Open, в который входят, например, его знаменитый соотечественник Густаво Куэртен, победивший там в 2001 году, и грунтовый король испанец Рафаэль Надаль, завоевавший в Буэнос-Айресе титул ровно десять лет назад.
А еще Фонсека замкнул топ-10 самых молодых чемпионов турниров АТР Tour, который был образован в 1990 году, уже после того как на Wimbledon 1985 года победил 17-летний немец Борис Беккер, а на Roland Garros 1989 года 17-летний американец Майкл Чанг. В той десятке вне конкуренции находится австралиец Ллейтон Хьюитт, взявший в 1998 году титул в Аделаиде в возрасте 16 лет, а на втором месте идет украинец Андрей Медведев, который 17-летним первенствовал в Генуе в 1992 году. Обращает на себя внимание присутствие в этом списке Карлоса Алькараса, который, будучи младше нынешнего Фонсеки на три месяца, в 18 лет стал лучшим в 2021 году в хорватском Умаге. Тогда еще никто не знал, что через девять месяцев испанец ворвется в первую десятку, а еще спустя пять месяцев выиграет US Open и возглавит рейтинг АТР.
Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7410. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480. 6 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3930. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 3735. 9 (9). Томми Пол (США) — 3280. 10 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3220. 11 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3095. 12 (12). Хольгер Руне (Дания) — 2970. 13 (14). Бен Шелтон (США) — 2930. 14 (17). Юго Эмбер (Франция) — 2865. 15 (13). Григор Димитров (Болгария) — 2745. 16 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2680. 17 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2485. 19 (19). Артюр Фис (Франция) — 2355. 20 (20). Хуберт Хуркач (Польша) — 2265. 21 (21). Карен Хачанов — 2210… 71 (70). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 823.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8160. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5398. 5 (5). Джессика Пегула — 5076. 6 (6). Мэдисон Кис (обе — США) — 4680. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985. 9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588. 11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116. 12 (11). Даниэль Коллинз (США) — 2877. 13 (13). Диана Шнайдер — 2853. 14 (15). Мирра Андреева (обе — Россия) — 2730. 15 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2675. 16 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2369. 17 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2344. 18 (41). Аманда Анисимова (США) — 2316. 19 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304. 20 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2273… 22 (26). Екатерина Александрова — 2158… 25 (23). Людмила Самсонова — 2000… 33 (31). Анастасия Потапова — 1619... 36 (25). Анастасия Павлюченкова — 1510… 50 (52). Вероника Кудерметова — 1131… 60 (59). Полина Кудерметова — 1004… 72 (70). Камилла Рахимова — 922. 73 (72). Анна Блинкова — 916… 94 (81). Эрика Андреева (все — Россия) — 775.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.