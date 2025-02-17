Бразильская сверхновая

Первый в этом году грунтовый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), имеющий категорию 250 Открытый чемпионат Аргентины с призовым фондом $688 тыс., завершился в Буэнос-Айресе триумфом 18-летнего бразильца Жуана Фонсеки, который в финале в двух партиях победил аргентинца Франсиско Серундоло. Этот успех позволил Фонсеке войти в десятку самых молодых чемпионов состязаний АТР (с 1990 года) и из конца первой сотни мирового рейтинга подняться на высшее в своей карьере 68-е место. Очевидно, что в мужском теннисе рождается новая звезда, которая уже через некоторое время способна ворваться в мировую элиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18-летний Жуан Фонсека победил Франсиско Серундоло в финале IEB+ Argentina Open

Фото: Matias Baglietto / Reuters 18-летний Жуан Фонсека победил Франсиско Серундоло в финале IEB+ Argentina Open

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Перед стартом IEB+ Argentina Open, довольно среднего по составу турнира АТР категории 250, могло показаться, что едва ли не главной его особенностью будет место в календаре. Ведь ранее состязания на грунте в нынешнем сезоне еще не проводились. Однако постепенно события, происходящие на кортах Буэнос-Айреса, стали вызывать живой интерес во всем теннисном мире.

Главным возмутителем спокойствия в Buenos Aires Lawn Tennis Club, который называют кафедральным собором аргентинского тенниса, стал 18-летний бразилец Жуан Фонсека, который год назад стоял лишь в седьмой сотне мирового рейтинга, а еще в воскресенье занимал лишь 99-е место. Сначала он разобрался с тремя аргентинцами, в том числе замкнувшим восьмерку сеяных Томасом Мартином Этчеверри, а затем переиграл опытного сербского мастера грунтовых кортов Ласло Джере и вышел в финале на четвертого за неделю соперника из Аргентины — Франсиско Серундоло, который по ходу дела в четвертьфинале нанес поражение второй ракетке мира Александру Звереву из Германии.

То, что в Южной Америке появился молодой игрок с громадным потенциалом, позволяющим в будущем претендовать на покорение самых престижных теннисных вершин, стало ясно на Australian Open, где в первом круге основной сетки под горячую руку Фонсеке подвернулся Андрей Рублев, не сумевший взять у дебютанта турниров Большого шлема ни одной партии.

И вот теперь прогнозы по поводу блестящего будущего бразильского тинейджера получили новую фактическую базу.

Финал против Серундоло он провел в таком же эффектном стиле, как и встречу с Рублевым,— начинал розыгрыши мощной подачей, атаковал резкими ударами справа и пользовался при необходимости пусть и не таким мощным, но достаточно надежным ударом слева. При этом Фонсека продемонстрировал еще и великолепную психологическую устойчивость, ведь на трибунах его соперника поддерживали примерно 5,5 тыс. горячих и громких болельщиков.

В итоге — 6:4, 7:6 (7:1). Не сумев дважды подать на матч во второй партии, Фонсека в решающий момент справился с нервами и попал в довольно внушительный по именам перечень чемпионов Argentina Open, в который входят, например, его знаменитый соотечественник Густаво Куэртен, победивший там в 2001 году, и грунтовый король испанец Рафаэль Надаль, завоевавший в Буэнос-Айресе титул ровно десять лет назад.

А еще Фонсека замкнул топ-10 самых молодых чемпионов турниров АТР Tour, который был образован в 1990 году, уже после того как на Wimbledon 1985 года победил 17-летний немец Борис Беккер, а на Roland Garros 1989 года 17-летний американец Майкл Чанг. В той десятке вне конкуренции находится австралиец Ллейтон Хьюитт, взявший в 1998 году титул в Аделаиде в возрасте 16 лет, а на втором месте идет украинец Андрей Медведев, который 17-летним первенствовал в Генуе в 1992 году. Обращает на себя внимание присутствие в этом списке Карлоса Алькараса, который, будучи младше нынешнего Фонсеки на три месяца, в 18 лет стал лучшим в 2021 году в хорватском Умаге. Тогда еще никто не знал, что через девять месяцев испанец ворвется в первую десятку, а еще спустя пять месяцев выиграет US Open и возглавит рейтинг АТР.

Евгений Федяков