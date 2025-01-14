Андрей Рублев уступил в бразильском дебюте
Российский теннисист выбыл в первом же круге
Главной неожиданностью третьего дня продолжающегося в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии стало поражение девятой ракетки мира Андрея Рублева. Трехкратный (2021, 2023, 2024) четвертьфиналист этого турнира в первом же круге в трех партиях уступил 18-летнему дебютанту мейджоров бразильцу Жуану Фонсеке, чья беспроигрышная серия с учетом прошлого сезона продолжается уже 14 матчей. Два других ведущих российских теннисиста, Даниил Медведев и Карен Хачанов, вышли в 1/32 финала.
18-летний Жуан Фонсека (на фото), обыгравший девятую ракетку мира Андрея Рублева, стал автором самой громкой сенсации первого круга Australian Open
Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP
Мощная первая и плотная вторая подача со средней скоростью 166 км/ч, что выше, чем у большинства представителей нынешней первой десятки мирового рейтинга. Молниеносный разящий прием, напоминающий болельщикам с большим стажем американца Андре Агасси. Умение справляться с давлением куда более опытного соперника, безбоязненно контратаковать даже в важнейших розыгрышах на задней линии либо ловить подходящий момент для выхода к сетке и завершать его технически совершенным ударом с лета. Все это — теннис Жуана Фонсеки — обладающего своим игровым почерком 18-летнего бразильского таланта, который через некоторое время, видимо, будет претендовать на место в элите. А пока в своем дебютном матче на турнирах Большого шлема он сокрушил Андрея Рублева, который с октября 2020 года не покидал топ-10.
Утверждать, что Фонсека уже в нынешнем сезоне сумеет создать реальную конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу, конечно, пока рано.
Однако, судя по всему, теннисиста с такими гигантскими возможностями в Бразилии не было со времен Густаво Куэртена — экс первой ракетки мира и трехкратного (1997, 2000, 2001) чемпиона Roland Garros. В декабре в Джидде южноамериканец, находясь в рейтинге лишь на 145-м месте, ниже, чем все его соперники, показав такой же бесстрашный теннис, выиграл Next Gen ATP Finals — итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) для игроков до 21 года. Теперь же с ним ничего не смог поделать Рублев.
Славящегося своей экспрессией россиянина, который на прошлой неделе в откровенном интервью The Guardian рассказал о прошлогодней борьбе с психологическими проблемами, в данном случае трудно упрекать в несдержанности. Ракетка из его рук полетела на корт лишь один раз — при счете 0:4 на тай-брейке третьей партии, причем после этого Рублев смог догнать соперника — 5:5. Но в последних двух розыгрышах нервы Фонсеки оказались крепче, а удары — точнее. Победив за 2 часа 23 минуты — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5), бразилец впервые в жизни выиграл матч, проводившийся из пяти сетов. Рублев же за первые три недели сезона не набрал ни одного рейтингового очка.
Для россиянина это самое неудачное начало сезона с тех пор, как в 2016 году он начал регулярно выступать на турнирах АТР. Более того, с учетом ноябрьского итогового турнира Рублев проиграл уже пять матчей подряд, сформировав свою самую затяжную серию неудач с 2018 года, когда с начала августа по середину сентября он потерпел шесть поражений кряду. Следствием этого может стать вылет из десятки. Не сумев защитить 360 очков, начисленных в прошлом году за выход в четвертьфинал, Рублев уже наверняка откатится в рейтинге минимум на одно место и вполне может пропустить вперед датчанина Хольгера Руне, которому для возвращения в топ-10 нужно дойти до четвертьфинала. Французу Юго Эмберу, итальянцу Лоренцо Музетти и еще нескольким игрокам для этого требуется пробиться в полуфинал.
Мельбурнский старт Даниила Медведева, прошлогоднего финалиста Australian Open, тоже получился непростым.
Правда, Касидита Самрея, таиландского теннисиста из пятой сотни мирового рейтинга, он все-таки одолел в пяти партиях, не проиграв на своей подаче в первом, четвертом и пятом сетах ни одного очка. При этом Медведев оставил на корте немало нервов. После одного из неудачных розыгрышей он с досады нанес несколько ударов ракеткой по сетке, вывел из строя камеру, которая висела на ней, заодно сломал ракетку и теперь будет оштрафован. Во втором круге на очереди у пятой ракетки мира Лернер Тьен — американский левша вьетнамского происхождения, которого как раз и обыграл Жуан Фонсека в финале Next Gen ATP Finals. Подобно бразильцу, он тоже преодолел в Мельбурне квалификацию, а теперь впервые прошел на мейджорах один круг основной сетки.
Анну Калинскую подкосил вирус
Российские теннисистки в целом успешно начали Открытый чемпионат Австралии. Из 12 человек, принявших старт в турнире, девять прошли в 1/32 финала. Десятой россиянкой во втором круге могла стать 16-я ракетка мира Анна Калинская, которая год назад неожиданно пробилась в Мельбурне в четвертьфинал, однако незадолго до начала своего матча c австралийкой Кимберли Биррелл она снялась с турнира из-за вирусной инфекции. Вследствие болезни Калинская не сможет удержаться на нынешней позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), где будет занимать место не выше 18-го. Следующим важным турниром для Калинской с точки зрения рейтинга будет февральский Dubai Duty Free Tennis Championships. В прошлом году она победила там польку Игу Швёнтек, лидировавшую в рейтинге на тот момент, и вышла в финал.
А вот Карен Хачанов, в отличие от двух своих соотечественников, серьезных проблем в первом круге избежал. Для того чтобы выиграть в трех партиях у возрастного француза Адриана Маннарино, который после прорыва в четвертый круг прошлогоднего Australian Open ушел в тень и теперь покинет первую сотню, ему потребовалось 2 часа 20 минут. Следующим соперником Хачанова будет рослый (203 см) канадец Габриэль Диалло, которого россиянин в упорной борьбе переиграл в финале октябрьского турнира категории 250 в Алма-Ате. Этот 23-летний теннисист лишь за четыре с лишним часа сломил сопротивление итальянца Луки Нарди.
Первый круг Australian Open
Мужчины. Хуберт Хуркач (Польша, 18)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 7:5, 6:4, 6:4. Хольгер Руне (Дания, 13)—Чжан Чжичжэнь (Китай) 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4. Карен Хачанов (Россия, 19)—Адриан Маннарино (Франция) 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Алекс Де Минаур (Австралия, 8)—Ботик ван де Зандсхюльп (Нидерланды) 6:1, 7:5, 6:4. Тейлор Фриц (США, 4)—Дженсон Бруксби (США) 6:2, 6:0, 6:3. Бен Шелтон (США, 21)—Брэндон Накасима (США) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Лоренцо Музетти (Италия, 25)—Маттео Арнальди (Италия) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Жуан Фонсека (Бразилия)—Андрей Рублев (Россия, 9) 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5). Даниил Медведев (Россия, 5)—Касидит Самрей (Таиланд) 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 6)—Эмерсон Джоунс (Австралия) 6:1, 6:1. Мэдисон Кис (США, 19)—Энн Ли (США) 6:4, 7:5. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15)—Хулия Риера (Аргентина) 4:6, 7:5, 6:2. Эрика Андреева (Россия)—Чжэн Сайсай (Китай) 6:1, 7:6 (8:6). Вероника Кудерметова (Россия)—Оливия Градецки (Австралия) 6:1, 6:1. Джасмин Паолини (Италия, 4)—Вэй Сицзя (Китай) 6:0, 6:4. Эмма Наварро (США, 8)—Пейтон Стирнс (США) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Унс Джабир (Тунис)—Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:3. Мария Камила Осорио (Колумбия)—Мария Саккари (Греция, 31) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Юлия Путинцева (Казахстан, 24)—Элина Аванесян (Армения) 4:6, 7:5, 6:2. Дарья Касаткина (Россия, 9)—Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:3. Эмма Радукану (Великобритания)—Екатерина Александрова (Россия, 26) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).