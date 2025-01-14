Андрей Рублев уступил в бразильском дебюте

Главной неожиданностью третьего дня продолжающегося в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии стало поражение девятой ракетки мира Андрея Рублева. Трехкратный (2021, 2023, 2024) четвертьфиналист этого турнира в первом же круге в трех партиях уступил 18-летнему дебютанту мейджоров бразильцу Жуану Фонсеке, чья беспроигрышная серия с учетом прошлого сезона продолжается уже 14 матчей. Два других ведущих российских теннисиста, Даниил Медведев и Карен Хачанов, вышли в 1/32 финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18-летний Жуан Фонсека (на фото), обыгравший девятую ракетку мира Андрея Рублева, стал автором самой громкой сенсации первого круга Australian Open

Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP 18-летний Жуан Фонсека (на фото), обыгравший девятую ракетку мира Андрея Рублева, стал автором самой громкой сенсации первого круга Australian Open

Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP

Мощная первая и плотная вторая подача со средней скоростью 166 км/ч, что выше, чем у большинства представителей нынешней первой десятки мирового рейтинга. Молниеносный разящий прием, напоминающий болельщикам с большим стажем американца Андре Агасси. Умение справляться с давлением куда более опытного соперника, безбоязненно контратаковать даже в важнейших розыгрышах на задней линии либо ловить подходящий момент для выхода к сетке и завершать его технически совершенным ударом с лета. Все это — теннис Жуана Фонсеки — обладающего своим игровым почерком 18-летнего бразильского таланта, который через некоторое время, видимо, будет претендовать на место в элите. А пока в своем дебютном матче на турнирах Большого шлема он сокрушил Андрея Рублева, который с октября 2020 года не покидал топ-10.

Утверждать, что Фонсека уже в нынешнем сезоне сумеет создать реальную конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу, конечно, пока рано.

Однако, судя по всему, теннисиста с такими гигантскими возможностями в Бразилии не было со времен Густаво Куэртена — экс первой ракетки мира и трехкратного (1997, 2000, 2001) чемпиона Roland Garros. В декабре в Джидде южноамериканец, находясь в рейтинге лишь на 145-м месте, ниже, чем все его соперники, показав такой же бесстрашный теннис, выиграл Next Gen ATP Finals — итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) для игроков до 21 года. Теперь же с ним ничего не смог поделать Рублев.

Славящегося своей экспрессией россиянина, который на прошлой неделе в откровенном интервью The Guardian рассказал о прошлогодней борьбе с психологическими проблемами, в данном случае трудно упрекать в несдержанности. Ракетка из его рук полетела на корт лишь один раз — при счете 0:4 на тай-брейке третьей партии, причем после этого Рублев смог догнать соперника — 5:5. Но в последних двух розыгрышах нервы Фонсеки оказались крепче, а удары — точнее. Победив за 2 часа 23 минуты — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5), бразилец впервые в жизни выиграл матч, проводившийся из пяти сетов. Рублев же за первые три недели сезона не набрал ни одного рейтингового очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Рублев во время матча против Жуана Фонсеки Фото: Jaimi Joy / Reuters Margaret Court Arena Фото: Jaimi Joy / Reuters Жуан Фонсека празднует победу в матче против Андрея Рублева Фото: Jaimi Joy / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Андрей Рублев во время матча против Жуана Фонсеки Фото: Jaimi Joy / Reuters Margaret Court Arena Фото: Jaimi Joy / Reuters Жуан Фонсека празднует победу в матче против Андрея Рублева Фото: Jaimi Joy / Reuters

Для россиянина это самое неудачное начало сезона с тех пор, как в 2016 году он начал регулярно выступать на турнирах АТР. Более того, с учетом ноябрьского итогового турнира Рублев проиграл уже пять матчей подряд, сформировав свою самую затяжную серию неудач с 2018 года, когда с начала августа по середину сентября он потерпел шесть поражений кряду. Следствием этого может стать вылет из десятки. Не сумев защитить 360 очков, начисленных в прошлом году за выход в четвертьфинал, Рублев уже наверняка откатится в рейтинге минимум на одно место и вполне может пропустить вперед датчанина Хольгера Руне, которому для возвращения в топ-10 нужно дойти до четвертьфинала. Французу Юго Эмберу, итальянцу Лоренцо Музетти и еще нескольким игрокам для этого требуется пробиться в полуфинал.

Мельбурнский старт Даниила Медведева, прошлогоднего финалиста Australian Open, тоже получился непростым.

Правда, Касидита Самрея, таиландского теннисиста из пятой сотни мирового рейтинга, он все-таки одолел в пяти партиях, не проиграв на своей подаче в первом, четвертом и пятом сетах ни одного очка. При этом Медведев оставил на корте немало нервов. После одного из неудачных розыгрышей он с досады нанес несколько ударов ракеткой по сетке, вывел из строя камеру, которая висела на ней, заодно сломал ракетку и теперь будет оштрафован. Во втором круге на очереди у пятой ракетки мира Лернер Тьен — американский левша вьетнамского происхождения, которого как раз и обыграл Жуан Фонсека в финале Next Gen ATP Finals. Подобно бразильцу, он тоже преодолел в Мельбурне квалификацию, а теперь впервые прошел на мейджорах один круг основной сетки.

Анну Калинскую подкосил вирус Российские теннисистки в целом успешно начали Открытый чемпионат Австралии. Из 12 человек, принявших старт в турнире, девять прошли в 1/32 финала. Десятой россиянкой во втором круге могла стать 16-я ракетка мира Анна Калинская, которая год назад неожиданно пробилась в Мельбурне в четвертьфинал, однако незадолго до начала своего матча c австралийкой Кимберли Биррелл она снялась с турнира из-за вирусной инфекции. Вследствие болезни Калинская не сможет удержаться на нынешней позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), где будет занимать место не выше 18-го. Следующим важным турниром для Калинской с точки зрения рейтинга будет февральский Dubai Duty Free Tennis Championships. В прошлом году она победила там польку Игу Швёнтек, лидировавшую в рейтинге на тот момент, и вышла в финал. Евгений Федяков

А вот Карен Хачанов, в отличие от двух своих соотечественников, серьезных проблем в первом круге избежал. Для того чтобы выиграть в трех партиях у возрастного француза Адриана Маннарино, который после прорыва в четвертый круг прошлогоднего Australian Open ушел в тень и теперь покинет первую сотню, ему потребовалось 2 часа 20 минут. Следующим соперником Хачанова будет рослый (203 см) канадец Габриэль Диалло, которого россиянин в упорной борьбе переиграл в финале октябрьского турнира категории 250 в Алма-Ате. Этот 23-летний теннисист лишь за четыре с лишним часа сломил сопротивление итальянца Луки Нарди.

Евгений Федяков