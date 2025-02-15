Лучшего теннисиста мира вывели из игры

Лучший теннисист мира Янник Синнер пропустит ближайшие три месяца из-за прошлогоднего допингового инцидента. Правда, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) удовлетворил довольно мягкий вариант наказания для итальянца, в чьих пробах были обнаружены следы запрещенного препарата клостебол. Победитель первого турнира Большого шлема 2025 года — Australian Open — Синнер сможет вернуться на корт ко второму — стартующему в мае Roland Garros — и, вполне вероятно, несмотря на дисквалификацию, даже сохранит верхнюю строчку в рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Янник Синнер

Фото: Mark Baker / AP Теннисист Янник Синнер

Фото: Mark Baker / AP

Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что достигло соглашения с первой ракеткой мира Янником Синнером по его допинговому делу. В сентябре WADA в его рамках подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако стороны урегулировали вопрос, не дожидаясь рассмотрения кейса в этой инстанции. Синнер, как отмечает WADA, принял предложенный структурой вариант наказания в виде трехмесячной дисквалификации (из срока вычтены четыре дня дисквалификации временной, отбытой спортсменом ранее).

Отсчитываться период отстранения Янника Синнера будет с 9 февраля и завершится, таким образом, 4 мая.

Эта новость поставила точку в чрезвычайно громкой истории. Весной прошлого года стало известно о двух подряд положительных пробах Янника Синнера, сданных в марте. В обеих были обнаружены следы препарата клостебол, анаболического стероида. Однако International Tennis Integrity Agency (ITIA), независимая организация, отвечающая за «чистоту» тенниса, ограничилась почти символическим наказанием для Синнера. Она приняла во внимание как микроскопическую концентрацию вещества в анализах, так и убедительность версии игрока. Она заключалась в том, что допинг попал в его организм через кожу по халатности медиков. Безрецептурный лечебный спрей, содержащий клостебол, якобы находился в аптечке Умберто Феррары, физиотерапевта Синнера. А другой физиотерапевт теннисиста, Джакомо Нальди, делавший ему массаж и обрабатывавший мозоли на ногах без перчаток во время турнира в Индиан-Уэллсе, использовал спрей для обработки пореза на своей руке, не проверив состав препарата. В итоге было принято решение ограничиться лишением Синнера 400 рейтинговых очков и $325 тыс. призовых. Янник Синнер продолжил выступления, закрепил статус лучшего теннисиста мира, а в начале нынешнего года выиграл на Australian Open свой третий титул победителя турнира Большого шлема.

Вердикт вызвал неоднозначную реакцию в спортивном сообществе, а WADA посчитало необходимым оспорить его. Однако в конце концов и оно удовлетворилось на самом деле довольно мягкими санкциями. В заявлении WADA сказано, что оно приняло объяснения спортсмена, данные во время разбирательства в первой инстанции.

Структура полагает, что клостебол «не мог обеспечить спортивные преимущества», а препарат в организм Синнера попал «по халатности членов его окружения».

При этом Всемирный антидопинговый кодекс и за такого рода халатность все-таки предусматривает ответственность для атлета, избежавшего, однако, серьезного удара по карьерным перспективам.

Назначенная WADA дисквалификация позволяет Яннику Синнеру принять участие во втором турнире Большого шлема в сезоне — стартующем в конце мая Roland Garros. А возобновить тренировки достигнутое соглашение разрешает ему с 13 апреля. Более того, Синнер, вполне вероятно, даже не упадет за время дисквалификации с верхней строчки рейтинга ATP. Его отрыв от ближайшего преследователя — немца Александра Зверева — огромен: он зашкаливает за 3 тыс. очков.

Алексей Доспехов