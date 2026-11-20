«Целая деревня из снежных иглу»
Анна Минакова — о необычных местах для встречи Нового года
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На календаре уже ноябрь, и если вы еще не решили, где встречать Новый год, самое время об этом задуматься. Тем более что люксовые отели по всему миру уже представили свои праздничные программы на 2027 год. И среди них есть предложения куда интереснее традиционного гала-ужина с шампанским.
Например, шведский ICEHOTEL приглашает встретить Новый год в настоящем ледяном дворце. В программе — путешествие на собачьих упряжках, охота за северным сиянием, создание ледяных скульптур, праздничный ужин и, конечно, ночевка в ледяном люксе. Программа рассчитана всего на 14 гостей.
Не менее экзотический вариант — финская Лапландия, родина Санта-Клауса. В Apukka Resort неподалеку от центра Рованиеми (Финляндия) можно поселиться в стеклянном иглу, наблюдать за северным сиянием прямо из постели, кататься на оленьих и собачьих упряжках и встречать Новый год среди заснеженных лесов.
Если же холода совсем не хочется, а приключений — да, можно отправиться в пустыню. Курорт Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara в Абу-Даби предлагает встретить полночь среди гигантских песчаных дюн: с ужином под открытым небом, наблюдением за звездами и праздничным фейерверком над пустыней.
Или вообще опуститься под воду. Мальдивский отель You & Me предлагает встретить сам Новый год более традиционно — на пляже, с праздничным ужином и фейерверками. Зато проводить уходящий год можно весьма необычно: 28 декабря здесь состоится гастрономический ужин с шампанским в подводном ресторане H2O на глубине шести метров, в окружении тропических рыб.
А для тех, кому хочется классического снежного Нового года с горными лыжами в Альпах, но в необычном отеле, на высоте более 2,7 тыс. метров работает Iglu-Dorf — целая деревня из снежных иглу со ледяным баром, фондю и даже джакузи.