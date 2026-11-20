На календаре уже ноябрь, и если вы еще не решили, где встречать Новый год, самое время об этом задуматься. Тем более что люксовые отели по всему миру уже представили свои праздничные программы на 2027 год. И среди них есть предложения куда интереснее традиционного гала-ужина с шампанским.