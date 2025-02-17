Россельхознадзор выявил нарушения в работе ряда липецких магазинов «Светофора»

Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой области с начала февраля провели десять выездных проверок в магазинах сети «Светофор» в Липецкой области (ООО «Торгсервис 36»). По итогам контрольных мероприятий был выявлен ряд нарушений системного характера, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Специалисты обнаружили, что часть мясных полуфабрикатов и рыбной продукции хранилась без маркировки. А для товаров с необходимой информацией не соблюдались температурные режимы, установленные изготовителем. Кроме того, анализ информационных систем показал, что на ряд товаров из мяса не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы.

Также Россельхознадзор установил факт продажи продуктов с истекшим сроком годности.

В конце 2024 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по жалобам курян посетил один из магазинов «Светофора» в облцентре. Там он заметил «залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытые плесенью ананасы». «Уже связался с Минпромторгом России, понимаю, что с сетью "Светофор" есть целый ряд системных проблем, не только в нашем регионе. При этом речь не идет о закрытии этих магазинов, потому что цены там, безусловно, ниже, чем в основных торговых сетях. Я понимаю, что люди небольшого достатка пользуются ими, но это не повод открыто выставлять гниль»,— рассказал тогда господин Хинштейн.

В январе Россельхознадзор начал массовые проверки «Светофора». По данным на начало февраля, в точках 14 российских регионов были обнаружены фальсифицированная продукция и «многочисленные нарушения». За последние два месяца число магазинов сети сократилось на 10%. Также от сотрудничества со «Светофором» начали отказываться поставщики. ФНС запустила ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежит часть дискаунтеров компании в Центральном и Северо-Западном федеральных округах страны.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».

Алина Морозова