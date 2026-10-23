Спорт высших посещений

«Год назад в рамках форума мы утвердили нашу стратегию развития до 2030 года. Главные задачи — оставаться премиальным спортивно-развлекательным мероприятием и бороться за аудиторию с точки зрения развлекательного контента, ведь мы уже намного шире, чем просто организатор футбольных матчей. За год мы добились устойчивого роста по ключевым метрикам: средняя посещаемость по итогам одиннадцати туров текущего первенства — 14,2 тыс. Последний тур стал рекордным — более 17 тыс. болельщиков. Мы стремимся к тому, чтобы быть в топ-10 лиг по посещаемости»,— отметил президент РПЛ.