Спорт высших посещений
На форуме «Россия — спортивная держава» обсуждали, как привлечь на соревнования болельщиков
Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26 посетили почти 3,3 млн человек, а активная аудитория Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за три года выросла на 50%. Об этом было заявлено на состоявшейся 22 октября сессии «Спорт как событие: формула успешного проекта» на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.
Модератором дискуссии выступила российская фигуристка, ведущая шоу «Это хоккей, брат!» Станислава Константинова. В обсуждении приняли участие генеральный директор Fonbet Александр Парамонов, вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова, основатель Siberian Power Show Денис Киюцин, президент РПЛ Александр Алаев и другие представители спортивной индустрии. Одной из главных тем стало изменение подходов к организации спортивных мероприятий.
Участники сессии сошлись во мнении, что для привлечения болельщиков уже недостаточно только самого соревнования — зрителям необходимы дополнительные активности, развлекательная программа и возможность взаимодействовать со спортсменами.
В частности, господин Алаев сообщил, что в сезоне-2025/26 посещаемость матчей РПЛ выросла на 12%, достигнув в среднем 13,6 тыс. человек на игру. К 2030 году лига планирует увеличить этот показатель до 18 тыс. зрителей.
«Год назад в рамках форума мы утвердили нашу стратегию развития до 2030 года. Главные задачи — оставаться премиальным спортивно-развлекательным мероприятием и бороться за аудиторию с точки зрения развлекательного контента, ведь мы уже намного шире, чем просто организатор футбольных матчей. За год мы добились устойчивого роста по ключевым метрикам: средняя посещаемость по итогам одиннадцати туров текущего первенства — 14,2 тыс. Последний тур стал рекордным — более 17 тыс. болельщиков. Мы стремимся к тому, чтобы быть в топ-10 лиг по посещаемости»,— отметил президент РПЛ.
О расширении аудитории рассказал и Сергей Доброхвалов. По его словам, за три года число активных болельщиков КХЛ увеличилось с 8 млн до 12 млн человек, а доля женщин среди зрителей — с 19% до 36%. Одним из инструментов привлечения новых поклонников хоккея стали развлекательные форматы, в том числе видеоигры, сериалы и интернет-шоу.
«Конкуренция с другими видами досуга не вопрос новой стратегии — это наша цель последние шесть-семь лет. Для ее достижения мы пошли в среды, где люди тратят время: соцсети, стримы, онлайн игры, сериалы, ролики. Пять лет назад мы даже открыли целое направление в КХЛ — интеграция в смежные сферы индустрии. Этот инструмент работает»,— отметил господин Доброхвалов.
Примером интеграции спорта в культурную жизнь регионов стал FONBET Кубок России по футболу.
Совместно с титульным партнером РФС развивает дополнительные мероприятия вокруг матчей Пути регионов. Среди них — трофи-туры с участием легенд российского футбола, концерты, встречи с болельщиками и городские фестивали. Подобный подход позволяет повышать интерес к футболу даже в небольших населенных пунктах. Так, один из матчей Пути регионов в Саранске собрал 17 тыс. зрителей.
Еще один пример масштабного спортивного проекта — Siberian Power Show. В этом году фестиваль объединил около 5 тыс. спортсменов из 22 стран. Соревнования по силовому экстриму, бодибилдингу, единоборствам и другим дисциплинам дополнила развлекательная программа. Благодаря сочетанию профессионального спорта и зрелищных форматов фестиваль привлекает аудиторию за пределами спортивного сообщества.
Отдельное внимание участники дискуссии уделили роли коммерческих партнеров в развитии спортивных событий. Fonbet сотрудничает с крупнейшими спортивными организациями страны, в том числе РФС и КХЛ, участвуя в реализации проектов, направленных на популяризацию спорта и расширение его аудитории. Помимо спонсорской поддержки, важную роль играют совместная работа над форматами мероприятий, развитие региональных инициатив и создание новых возможностей для взаимодействия болельщиков со спортом.
«Ключевое отличие спонсора от партнера в том, что первый покупает присутствие на событии, а второй — работает с организаторами над тем, как все это будет выглядеть для зрителя. Например, Fonbet является партнером КХЛ уже десять лет. За это время было реализовано большое количество совместных проектов, в процессе которых мы создавали и создаем новый формат взаимодействия с аудиторией. Самое важное — не перетягивать все внимание на бренд. В центре всегда должен быть спорт, атлеты, участники и болельщики. А мы лишь создаем для них дополнительную ценность»,— сказал генеральный директор БК Fonbet Александр Парамонов.