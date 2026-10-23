Три человека пострадали при атаке БПЛА в нижегородском Городце
Силы ПВО ночью и утром сбили 19 беспилотников ВСУ над Нижегородской областью. В Городецком округе при падении обломков БПЛА пострадали три человека. Их доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.
При атаке повреждены несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры, добавил господин Никитин. Все школы в Городецком округе перевели на дистанционный режим работы. На местах ЧП работают оперативные службы. Ущерб от ударов уточняется.