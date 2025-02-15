В Кремле поблагодарили «Хамас» за освобождение российского заложника

Кремль приветствует освобождение россиянина Александра Труфанова, которого боевики «Хамаса» взяли в заложники в 2023 году. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

«В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству "Хамас" за принятое решение»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме господина Труфанова «Хамас» освободил сегодня еще двоих заложников. В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных. Заложников передали Красному Кресту в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Они пробыли плену у «Хамаса» 498 дней.

Александр Труфанов был в плену вместе со своей семьей. Боевики убили его отца, а его мать, бабушку и девушку Сапир освободили в ноябре 2023 года. В плену у группировки остается уроженец Донбасса Максим Харкин.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».