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Коммерсантъ FM
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В Кремле поблагодарили «Хамас» за освобождение российского заложника

Кремль приветствует освобождение россиянина Александра Труфанова, которого боевики «Хамаса» взяли в заложники в 2023 году. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Труфанов

Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов

Фото: Ramadan Abed / Reuters

«В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству "Хамас" за принятое решение»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме господина Труфанова «Хамас» освободил сегодня еще двоих заложников. В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных. Заложников передали Красному Кресту в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Они пробыли плену у «Хамаса» 498 дней.

Александр Труфанов был в плену вместе со своей семьей. Боевики убили его отца, а его мать, бабушку и девушку Сапир освободили в ноябре 2023 года. В плену у группировки остается уроженец Донбасса Максим Харкин.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».

Фотогалерея

Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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