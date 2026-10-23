FT: Украина предложила перенести досмотр зерновозов вглубь Польши и Словакии

Инициатива направлена на повышение безопасности грузоперевозок и снижение нагрузки на пункты пропуска на границе. Украина уже опробовала аналогичную схему с Молдавией. Там создали совместные пункты пограничного контроля. Также планируется перенести на молдавскую территорию все таможенные пункты досмотра.