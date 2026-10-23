FT: Украина предложила перенести досмотр зерновозов вглубь Польши и Словакии
Украина обсуждает с Польшей и Словакией перенос таможенного досмотра грузовиков, перевозящих зерно, с границы вглубь этих стран. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники и представителя МИД Украины Георгия Тихого. По данным ведомства, Киев рассчитывает как можно скорее подписать соглашение с Польшей.
Инициатива направлена на повышение безопасности грузоперевозок и снижение нагрузки на пункты пропуска на границе. Украина уже опробовала аналогичную схему с Молдавией. Там создали совместные пункты пограничного контроля. Также планируется перенести на молдавскую территорию все таможенные пункты досмотра.
Причиной изменений в логистике стало обострение ситуации в Черном море, из-за чего Украина вынуждена переориентировать значительную часть сельскохозяйственного экспорта на автомобильный, речной и железнодорожный транспорт через страны Евросоюза. Эта мера направлена на обход нестабильных морских маршрутов и минимизацию транспортных рисков, отмечает FT.
Словакии и Польше еще предстоят переговоры с Украиной о деталях переноса таможенного контроля. Господин Тихий не уточнил сроки возможного перехода к новым условиям.