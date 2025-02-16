Продажи канадских флагов выросли после слов Трампа о присоединении страны к США

Предложение Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США не привело пока ни к чему, кроме роста патриотизма среди канадцев. Главным доказательством этому стал двукратный рост продаж флагов страны за последние шесть недель. О небывалом уровне спроса журналу Fortune рассказал владелец крупнейшего в стране производителя флагов.

«Эта недавняя вражда, или переговоры, или болтовня Трампа по-настоящему подстегнули продажи флагов,— заявил сооснователь Flags Unlimited Мэтт Скипп.— Чем больше Трамп говорит, тем больше флагов мы продаем».

О небывалом росте спроса на флаги говорят и владельцы магазинов. «Я никогда не видел, чтобы канадские флаги так продавались»,— рассказывает телеканалу CBC владелец магазина World of Maps в Оттаве. По его словам, за последние недели он продал сотни флагов и ему приходилось постоянно пополнять запасы, чтобы справиться с неожиданной волной спроса.

В начале декабря Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пошутил, что Канаде стоит стать 51-м штатом США. Позднее американский лидер не раз повторял, что это пойдет канадцам только на пользу. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил на этой неделе, что попытки президента США присоединить Канаду «обречены на провал».

Кроме того, 1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады за ее неспособность решить проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков в США. Канада анонсировала ответные пошлины. Однако после телефонного разговора лидеров государств введение пошлин было приостановлено как минимум на 30 дней.

Подробнее об экспансионистских планах американского президента «Ъ» писал в материале «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

Кирилл Сарханянц