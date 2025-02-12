Трюдо: претензии США на Канаду «обречены»

Неоднократные высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Канада станет 51-м штатом Америки, «обречены на провал», заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По его словам, Канада не хочет вступать в «торговый конфликт» с США. Однако если господин Трамп продолжит подобную риторику, канадская сторона ответит пошлинами. «Канада ответит подобающим образом, выверенными, но чрезвычайно решительными действиями, независимо от того, что предпримут США»,— заявил премьер-министр.

Еще до инаугурации Дональд Трамп заявлял, что хочет видеть Канаду в составе США. В свою очередь, лидер Канады заявлял, что его страна никогда не присоединится к США.

1 февраля президент США подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Канады и 10% пошлины на энергоносители. Канада анонсировала ответные пошлины. Однако после телефонного разговора лидеров государств введение пошлин было приостановлено как минимум на 30 дней.

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