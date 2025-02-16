Застрявшие в Познани

Самолет с российскими туристами больше 10 часов простоял на летном поле в Польше. СМИ сообщают, что пассажирам не давали еду и воду, а экипаж не мог договориться о дозаправке. Борт египетской компании AlMasria летел из Шарм-эш-Шейха в Калининград. Но из-за сильного снегопада в пункте прибытия ночью 16 февраля экстренно сел в Познани. После этого польская сторона, как писали Telegram-каналы, отказывалась дозаправить борт, а людей не выпускали на улицу и не предоставляли им питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Ассоциации туроператоров России сообщают, что речь о примерно 200 клиентах компаний Coral Travel и Pegas Touristik. Около полудня 16 февраля Росавиация сообщила, что застрявший самолет все же вылетел в Калининград. Аэропорт Познани отрицает, что не выпускал борт египетского перевозчика, пишет «РИА Новости». Из-за санкций в сфере гражданской авиации такие инциденты неизбежны, отметил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Есть NОТАМ, выпущенное Европейским союзом, который прямо накладывает ограничения на обслуживание бортов и прием пассажиров. И там есть интересная формулировка о том, что это касается как российских судов и граждан, так и действующих в интересах российских компаний, бизнеса или перевозящих российских пассажиров. Буквально, конечно, Польша исполняла это предписание.

Между тем авиакомпаниям из РФ, например, по-моему, то ли Эстония, то ли финны тоже разрешали заходить в свое пространство, несмотря на санкции, когда погода не позволяла приземлиться в месте назначения. Это, к сожалению, прецедент, когда пришлось совершить техническую посадку в связи с погодными условиями. Но 10-часовая задержка не связана, наверное, с нежеланием заправлять борт. Многие забывают, что иногда выходит летное время экипажа. И это проблема, потому что формально Польша не пускает людей с российскими паспортами на свою территорию в плане пересечения границы или нахождения в стране.

С учетом того, что это иностранная авиакомпания, которая летела через воздушное пространство Европы, то всегда указываются запасные аэродромы, и без согласования авиационных властей никто вам посадку не разрешит.

При этом если бы этим рейсом летел поляк, то его бы выпустили из самолета без проблем. Формально транзитная зона действительно не является пересечением границы. Мы просто недавно пытались согласовать авиационный маршрут, в котором была прописана техническая посадка в Европе. И власти ЕС, не Польша, сказали, что как бы не против того, чтобы самолет сел и его дозаправили, но высадка пассажиров не разрешается даже в транзит. Собственно говоря, весь плач иностранных перевозчиков с этим и связан, что их проблема не только в том, чтобы облететь Россию, но и в том, чтобы была всегда возможность приземлиться в случае какой-то внештатной ситуации. Санкции вроде есть, но главное — не садиться».

Учитывая, как долго польская сторона не заправляла экстренно севший борт, можно предположить, что проблемы были именно на стороне египетского перевозчика, считает директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. При этом, по его словам, авиакомпания не обязана возмещать туристу финансовый ущерб, если долгая остановка случилась из-за погодных условий: «Перед полетом всегда есть понимание того, какие предусмотрены запасные аэродромы в случае возникновения ЧС. Здесь все вопросы должна решать именно авиакомпания.

Вполне возможно, что там ситуация не в том, что россияне на борту, а то, что должны были быть решены финансово-организационные моменты.

В Польше, в частности, не может быть представительства этого перевозчика, соответственно, нужен посредник, который будет решать вопросы. Также нужны финансовые гарантии на оплату обслуживания самолета и топлива, дозаправка, и дальше идет согласование нового маршрута и всего остального, то есть полетной программы. Я полгода назад летел из Антальи. В результате того, что на пути был грозовой фронт, мы изменили маршрут, топлива не хватало, вынужден были приземлиться в одной из недружественных стран. Да, пассажиров предупредили, что их не выпустят из самолета. Но далее все было организовано по правилам авиационной безопасности: были открыты двери, подошла машина, лайнер заправили, и мы полетели дальше».

В Ассоциации туроператоров России напоминают, что нередки и обратные ситуации: например, в январе 2025-го летевший из США пассажирский самолет Uzbekistan Airways экстренно сел в России из-за дебошира на борту.

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Елизавета Скобцова