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Коммерсантъ FM
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Песков рассказал, кто был рядом с Путиным во время переговоров с Трампом

Президент Владимир Путин, как правило, ведет телефонные переговоры с лидерами других стран один, но иногда может пригласить своих помощников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кто был с Владимиром Путиным рядом во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обычно президент ведет телефонные разговоры, и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов»,— сообщил пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что тон телефонного разговора двух президентов был «конструктивным, рабочим и доброжелательным» с обеих сторон. Отвечая на вопрос о том, слышал ли Дмитрий Песков разговор или читал стенограмму, пресс-секретарь ответил, что обычно «те, кому положено» слушают запись телефонной беседы.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. Дмитрий Песков говорил, что главы государств договорились организовать личную встречу. Позднее он уточнил, что в качестве одной из стран, где могут встретиться господа Путин и Трамп, рассматривается Саудовская Аравия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

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