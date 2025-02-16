Эффект бабочки

Женский турнир на завершившемся в воскресенье в Красноярске финале Гран-при увенчался еще одним триумфом сильнейшей отечественной фигуристки последних сезонов Аделии Петросян. Спортсменке, шедшей после короткой программы лишь на третьей строчке, нокаутировать соперниц не помешал даже сбой на стартовом тройном акселе. Со средненьким по меркам Петросян прокатом она победила с солидным запасом и обеспечила место в заявке на квалификационный олимпийский турнир. За путевку могут не переживать и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, продолжившие победную серию и в очередной раз подтвердившие статус самой надежной спортивной пары страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян (слева) уверенно выиграла финал Гран-при, несмотря на то что не сумела чисто исполнить тройной аксель

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян (слева) уверенно выиграла финал Гран-при, несмотря на то что не сумела чисто исполнить тройной аксель

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минувший финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был помочь расставить точки над i и определить финальный список участников олимпийского квалификационного турнира, ситуацию только запутал. Имена кандидатов Федерация фигурного катания на коньках России должна направить в Международный союз конькобежцев (ISU) до конца месяца —выбранные спортсмены смогут принять участие в сентябрьском отборе к зимней Олимпиаде 2026 года. Вопросов на данный момент не может быть, кажется, только к одному жанру — женскому одиночному катанию.

В Красноярске победу, несмотря на пару осечек, одержала спортсменка из группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян (238,79 балла). Туда 17-летняя фигуристка приехала в качестве безусловного лидера.

В анамнезе у нее два победных сезона (из общего ряда выпадает только серебро на чемпионате страны по прыжкам — отечественное «ноу-хау»), триумф на декабрьском чемпионате России с фантастическим результатом 260 баллов и не один десяток успешно приземленных на соревнованиях четверных тулупов — это на сегодняшний день большая редкость. Хотя в финале Гран-при прокат произвольной программы у Петросян получился, как она сама выразилась, «ну таким себе», ошибка в прокате была лишь одна. В самом начале фигуристка сделала так называемую бабочку: вместо тройного акселя вышел перекидной. Именно этот прыжок подвел Аделию Петросян и в короткой программе. Зато после она, единственная из участниц, «заколотила» два четверных тулупа — сольный и в каскаде, да и все остальные прыжки сделала на плюсы.

Со вторым номером (в заявку в каждой дисциплине войдут по два спортсмена — основной и запасной) тоже вроде бы все ясно. Серебро финала Гран-при забрала другая квадистка — Алина Горбачева, справившаяся с четверным сальховом.

Бронзовые призеры пекинской Олимпиады 2022 года и чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов, давно зарекомендовавшие себя в качестве надежных спортсменов без срывов, свое реноме в Красноярске поддержали. Хотя в воскресенье дуэт выглядел тяжеловато и на элементах, особенно поддержках, спортсменов довольно сильно потрясывало, они с заявленным контентом справились. И больше чем на 20 баллов опередили своих основных соперников — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые рассыпались окончательно. Они сбоили по очереди: сначала партнерша ошиблась на прыжке в секвенции, затем рухнул и партнер, но уже на сольном тройном тулупе. «Не катались, а мучились. Тяжелый сезон, сезон неудачный»,— резюмировал Дмитрий Козловский.

Трагедия для фигуристов заключается не в проигрыше Мишиной и Галлямову — к этому они, кажется, успели привыкнуть. Уступили Бойкова и Козловский еще одному дуэту — Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

Более юная пара, тренирующаяся в группе Нины Мозер, весь сезон наступала на пятки ветеранам. На чемпионате страны они приблизились к конкурентам максимально близко, уступив Бойковой и Козловскому всего два балла. Теперь Хабибуллина и Княжук, взявшие серебро, выглядят главными претендентами на статус запасных. В их пользу говорит не только стабильность, но и более сложная заявка: они исполняют дорогостоящие и редко встречающиеся в парном катании параллельные тройной лутц и тройной риттбергер.

Окончательно спутаны карты оказались в танцевальном и мужском жанрах, но причины этого разнятся. Все ведущие танцевальные дуэты и по совместительству призеры последнего национального первенства: Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Ирина Хавронина с Девидом Нарижным — турнир проигнорировали. Но если Степанова с Букиным в целом могут быть спокойны — помешать попаданию в заявку им может разве что травма, то шансы остальных теперь под еще большим вопросом.

Финал Гран-при России в Красноярске Мужчины. 1. Петр Гуменник — 314,54 балла. 2. Марк Кондратюк — 294,06. 3. Евгений Семененко — 293,90. 4. Владислав Дикиджи — 287,17. Женщины. 1. Аделия Петросян — 238,79 балла. 2. Алина Горбачева — 224,36. 3. Анна Фролова — 221,89. Пары. 1. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 231,95. 2. Наталья Хабибуллина—Илья Княжук — 219,80. 3. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 208,43. Танцы. 1. Василиса Кагановская—Максим Некрасов — 205,58 балла. 2. Елизавета Пасечник—Дарио Чиризано — 200,61. 3. Анна Щербакова—Егор Гончаров — 192,23.

В Красноярске победу в отсутствие ключевых игроков одержал новоиспеченный дуэт Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым. Дебютировав лишь в этом сезоне, они сумели завоевать колоссальные симпатии судей. Интересно, что уровни у Кагановской и Некрасова за элементы совпадают с уровнями серебряных призеров турнира Елизаветы Пасечник с Дарио Чиризано, но роль сыграли надбавки от арбитров — итоговый отрыв составил аж пять баллов.

Переполох у мужчин учинил Петр Гуменник, который в финале Гран-при умудрился набрать лучшие в истории российского мужского одиночного катания баллы — 210,06 за произвольную и 314,54 в сумме. В декабре прошлого года фигурист пролетел мимо подиума чемпионата страны и в качестве олимпийской надежды не рассматривался, уступая по меньшей мере мультиквадисту Владиславу Дикиджи и считающемуся наиболее компонентным одиночником страны Евгению Семененко.

В Красноярске отличился, впрочем, не только Гуменник. Смуту внес и Марк Кондратюк, финишировавший вторым. Уже выступавший на Олимпиаде 2022 года в Пекине, Кондратюк снова вышел на пик в предолимпийском сезоне.

Екатерина Ремизова