Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Убить Билла» не получилось

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выключились из борьбы за олимпийскую путевку

Финал Гран-при по фигурному катанию в Красноярске открыли мужские состязания — единственный на данный момент жанр, в котором нет безусловного лидера и, соответственно, явного претендента на олимпийскую путевку. Определить его не помогла и короткая программа, которая, напротив, затянула и без того упругий узел интриги еще сильнее. Владиславу Дикиджи, выигравшему все главные старты этого сезона, не нашлось места в тройке сильнейших, а победа и вовсе досталась герою предыдущего олимпийского цикла Марку Кондратюку. Куда яснее ситуация в спортивных парах: там сверхстабильные Анастасия Мишина и Александр Галлямов обогнали учинившую истерику Александру Бойкову с Дмитрием Козловским почти на 9 баллов.

После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают промежуточное четвертое место, отставая от лидеров почти на 9 баллов, и практически потеряли шансы на олимпийскую путевку

После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают промежуточное четвертое место, отставая от лидеров почти на 9 баллов, и практически потеряли шансы на олимпийскую путевку

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают промежуточное четвертое место, отставая от лидеров почти на 9 баллов, и практически потеряли шансы на олимпийскую путевку

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Короткая программа финала Гран-при в парном жанре была обречена на повышенное внимание прежде всего из-за дуэли двух дуэтов — действующих чемпионов России Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским. Их противостояние продолжается уже второй по счету олимпийский цикл. Но дуэли этой в Красноярске как будто бы и не произошло.

Текущий прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского органично и четко вписывается в логику нынешнего сезона. У пары, которая после сентябрьских контрольных прокатов так ни разу и не смогла выдать безошибочную короткую программу, снова две серьезные ошибки. Сначала кривой выезд из параллельного тройного сальхова у партнерши, а затем характерная для них ошибка на приземлении из выброса. С таким количеством неточностей постановка по мотивам «Убить Билла», вообще-то обычно довольно яркая, как желтый комбинезон партнерши и алые пятна крови на нем, не читалась совсем.

Предыдущая фотография
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тарантиновских Беатрикс Киддо и Билла они куда больше напоминали сразу по окончании программы. Огорченная своим фиаско Бойкова, кажется, едва сдерживала слезы, а только выйдя со льда, подвергла партнера публичной порке. «На тренировках он в три раза медленнее прыгает, как я могу так прыгать? Не в своем темпе. Опять из-за меня проигрываем?»— жаловалась партнерша своему тренеру Этери Тутберидзе. Козловский решил парировать нападки Бойковой, но свой ответ придержал до общения с прессой. Журналистам партнер заявил, что помочь партнерше он не может и «она уже должна сама решить свои вопросы». Какие, впрочем, не уточнил.

За короткую программу дуэт получил 72,63 балла — это их худший результат с 2019 года, тогда на чемпионате мира они заработали 69,99. Отрыв от лидеров, Анастасии Мишина и Александра Галлямова, составил почти 9 баллов. Они между тем пополнили коллекцию чистых, надежных прокатов еще одним не менее чистым и надежным.

Предыдущая фотография
Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Техническая составляющая снова была на высоте. Но артистизм и композиция по-прежнему вызывают вопросы: хотя Мишина была в красном платье с глубоким вырезом, а Галлямов в белой рубашке — они все равно напоминали пару физкультурников, вышедших на утреннюю зарядку. Это, однако, не помешало Мишиной и Галлямову закрепиться в статусе железобетонных лидеров.

Основная борьба в произвольной программе завяжется скорее за место в стане запасных. Сейчас на него претендуют не только и не столько Бойкова и Козловский, сколько два сравнительно молодых дуэта — ученики умудренной олимпийским опытом Нины Мозер Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,04), а также другие подопечные Этери Тутберидзе Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (74,38).

Предыдущая фотография
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 5

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Совершенно иначе выглядит ситуация у мужчин. Там сразу шесть-семь спортсменов могут после короткой программы претендовать на золото финала Гран-при и, соответственно, попадание в олимпийскую заявку. Лидером по итогам короткой программы стал Марк Кондратюк (104,70), который «заколотил» четверной лутц на большие плюсы. Впрочем, с сопоставимым результатом он лидировал и после короткой программы на декабрьском чемпионате страны — тогда подвела произвольная.

Следом за ним с минимальным отставанием идет Петр Гуменник (104,50), который сумел обойтись без свойственных ему недокрутов и тоже приземлил «старший квад» — флип. На третьем месте Евгений Семененко — 100,49. Тем временем Владислав Дикиджи, лидировавший весь сезон, выглядел чуть менее уверенным и, хотя обошелся без ошибок, остался лишь четвертым.

Екатерина Ремизова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...