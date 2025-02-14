«Убить Билла» не получилось

Финал Гран-при по фигурному катанию в Красноярске открыли мужские состязания — единственный на данный момент жанр, в котором нет безусловного лидера и, соответственно, явного претендента на олимпийскую путевку. Определить его не помогла и короткая программа, которая, напротив, затянула и без того упругий узел интриги еще сильнее. Владиславу Дикиджи, выигравшему все главные старты этого сезона, не нашлось места в тройке сильнейших, а победа и вовсе досталась герою предыдущего олимпийского цикла Марку Кондратюку. Куда яснее ситуация в спортивных парах: там сверхстабильные Анастасия Мишина и Александр Галлямов обогнали учинившую истерику Александру Бойкову с Дмитрием Козловским почти на 9 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают промежуточное четвертое место, отставая от лидеров почти на 9 баллов, и практически потеряли шансы на олимпийскую путевку

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают промежуточное четвертое место, отставая от лидеров почти на 9 баллов, и практически потеряли шансы на олимпийскую путевку

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Короткая программа финала Гран-при в парном жанре была обречена на повышенное внимание прежде всего из-за дуэли двух дуэтов — действующих чемпионов России Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским. Их противостояние продолжается уже второй по счету олимпийский цикл. Но дуэли этой в Красноярске как будто бы и не произошло.

Текущий прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского органично и четко вписывается в логику нынешнего сезона. У пары, которая после сентябрьских контрольных прокатов так ни разу и не смогла выдать безошибочную короткую программу, снова две серьезные ошибки. Сначала кривой выезд из параллельного тройного сальхова у партнерши, а затем характерная для них ошибка на приземлении из выброса. С таким количеством неточностей постановка по мотивам «Убить Билла», вообще-то обычно довольно яркая, как желтый комбинезон партнерши и алые пятна крови на нем, не читалась совсем.

Тарантиновских Беатрикс Киддо и Билла они куда больше напоминали сразу по окончании программы. Огорченная своим фиаско Бойкова, кажется, едва сдерживала слезы, а только выйдя со льда, подвергла партнера публичной порке. «На тренировках он в три раза медленнее прыгает, как я могу так прыгать? Не в своем темпе. Опять из-за меня проигрываем?»— жаловалась партнерша своему тренеру Этери Тутберидзе. Козловский решил парировать нападки Бойковой, но свой ответ придержал до общения с прессой. Журналистам партнер заявил, что помочь партнерше он не может и «она уже должна сама решить свои вопросы». Какие, впрочем, не уточнил.

За короткую программу дуэт получил 72,63 балла — это их худший результат с 2019 года, тогда на чемпионате мира они заработали 69,99. Отрыв от лидеров, Анастасии Мишина и Александра Галлямова, составил почти 9 баллов. Они между тем пополнили коллекцию чистых, надежных прокатов еще одним не менее чистым и надежным.

Техническая составляющая снова была на высоте. Но артистизм и композиция по-прежнему вызывают вопросы: хотя Мишина была в красном платье с глубоким вырезом, а Галлямов в белой рубашке — они все равно напоминали пару физкультурников, вышедших на утреннюю зарядку. Это, однако, не помешало Мишиной и Галлямову закрепиться в статусе железобетонных лидеров.

Основная борьба в произвольной программе завяжется скорее за место в стане запасных. Сейчас на него претендуют не только и не столько Бойкова и Козловский, сколько два сравнительно молодых дуэта — ученики умудренной олимпийским опытом Нины Мозер Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (77,04), а также другие подопечные Этери Тутберидзе Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (74,38).

Совершенно иначе выглядит ситуация у мужчин. Там сразу шесть-семь спортсменов могут после короткой программы претендовать на золото финала Гран-при и, соответственно, попадание в олимпийскую заявку. Лидером по итогам короткой программы стал Марк Кондратюк (104,70), который «заколотил» четверной лутц на большие плюсы. Впрочем, с сопоставимым результатом он лидировал и после короткой программы на декабрьском чемпионате страны — тогда подвела произвольная.

Следом за ним с минимальным отставанием идет Петр Гуменник (104,50), который сумел обойтись без свойственных ему недокрутов и тоже приземлил «старший квад» — флип. На третьем месте Евгений Семененко — 100,49. Тем временем Владислав Дикиджи, лидировавший весь сезон, выглядел чуть менее уверенным и, хотя обошелся без ошибок, остался лишь четвертым.

Екатерина Ремизова