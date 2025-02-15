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Гран-при России по фигурному катанию 2024/25

Кто выступает в финале в Красноярске

С 14 по 16 февраля в Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристы соревнуются в том числе за квоты на участие в олимпийской квалификации в Китае в сентябре. Победителем финала Гран-при у мужчин стал Петр Гуменник (314,54), у женщин после короткой программы лидирует Софья Муравьева (77,01), у танцевальных дуэтов турнирную таблицу возглавили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (81,51), у спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (81,20). Яркие моменты соревнований — в галерее «Ъ».

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Софья Шевченко и Андрей Ежлов получили 72,56 балла после исполнения ритмического танца и стали седьмыми

Софья Шевченко и Андрей Ежлов получили 72,56 балла после исполнения ритмического танца и стали седьмыми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оказались на четвертом месте (77,93)

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оказались на четвертом месте (77,93)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали вторыми в танцах на льду, набрав 80,41 балла

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали вторыми в танцах на льду, набрав 80,41 балла

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Щербакова и Егор Гончаров признались после проката (76,77) в не самом легком для них старте из-за болезни партнерши

Анна Щербакова и Егор Гончаров признались после проката (76,77) в не самом легком для них старте из-за болезни партнерши

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Юлия Чуркина и Борис Фролов замкнули турнирную таблицу танцевальных дуэтов (63,59)

Юлия Чуркина и Борис Фролов замкнули турнирную таблицу танцевальных дуэтов (63,59)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Василиса Кагановская и Максим Некрасов уверенно лидируют с 81,51 балла

Василиса Кагановская и Максим Некрасов уверенно лидируют с 81,51 балла

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (72,98)

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (72,98)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Коломенская и Артем Фролов (67,88)

Анна Коломенская и Артем Фролов (67,88)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Петр Гуменник завоевал золото финала Гран-при у мужчин, блестяще откатав короткую и произвольную программы (314,54)

Петр Гуменник завоевал золото финала Гран-при у мужчин, блестяще откатав короткую и произвольную программы (314,54)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Марк Кондратюк не сумел удержать лидерство после короткой программы, став в результате вторым (294,06)

Марк Кондратюк не сумел удержать лидерство после короткой программы, став в результате вторым (294,06)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгений Семененко — третий по итогам двух программ с 293,90 балла

Евгений Семененко — третий по итогам двух программ с 293,90 балла

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева стала пятой после короткой программы у женщин (74,09)

Софья Акатьева стала пятой после короткой программы у женщин (74,09)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алина Горбачева на втором месте по итогам короткой программы (76,76)

Алина Горбачева на втором месте по итогам короткой программы (76,76)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глебу Лутфуллину прокат дался нелегко (272,43)

Глебу Лутфуллину прокат дался нелегко (272,43)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Аделия Петросян внезапно упала с тройного акселя во время короткой программы и стала лишь третьей (75,91)

Аделия Петросян внезапно упала с тройного акселя во время короткой программы и стала лишь третьей (75,91)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют среди спортивных пар после короткой программы (81,20)

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют среди спортивных пар после короткой программы (81,20)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы (72,63) почти потеряли шанс на олимпийскую путевку

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы (72,63) почти потеряли шанс на олимпийскую путевку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

А вот Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, получившие 77,04 балла, могут побороться за место в произвольной программе

А вот Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, получившие 77,04 балла, могут побороться за место в произвольной программе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ясмина Кадырова и Илья Миронов (70,63)

Ясмина Кадырова и Илья Миронов (70,63)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дарья Андреева и Александр Акимов (55,42)

Дарья Андреева и Александр Акимов (55,42)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Софья Шевченко и Андрей Ежлов получили 72,56 балла после исполнения ритмического танца и стали седьмыми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оказались на четвертом месте (77,93)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали вторыми в танцах на льду, набрав 80,41 балла

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Щербакова и Егор Гончаров признались после проката (76,77) в не самом легком для них старте из-за болезни партнерши

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Юлия Чуркина и Борис Фролов замкнули турнирную таблицу танцевальных дуэтов (63,59)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Василиса Кагановская и Максим Некрасов уверенно лидируют с 81,51 балла

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (72,98)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анна Коломенская и Артем Фролов (67,88)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Петр Гуменник завоевал золото финала Гран-при у мужчин, блестяще откатав короткую и произвольную программы (314,54)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Марк Кондратюк не сумел удержать лидерство после короткой программы, став в результате вторым (294,06)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Евгений Семененко — третий по итогам двух программ с 293,90 балла

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Софья Акатьева стала пятой после короткой программы у женщин (74,09)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алина Горбачева на втором месте по итогам короткой программы (76,76)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глебу Лутфуллину прокат дался нелегко (272,43)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Аделия Петросян внезапно упала с тройного акселя во время короткой программы и стала лишь третьей (75,91)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют среди спортивных пар после короткой программы (81,20)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы (72,63) почти потеряли шанс на олимпийскую путевку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

А вот Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, получившие 77,04 балла, могут побороться за место в произвольной программе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ясмина Кадырова и Илья Миронов (70,63)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дарья Андреева и Александр Акимов (55,42)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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