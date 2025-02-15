Гран-при России по фигурному катанию 2024/25

С 14 по 16 февраля в Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристы соревнуются в том числе за квоты на участие в олимпийской квалификации в Китае в сентябре. Победителем финала Гран-при у мужчин стал Петр Гуменник (314,54), у женщин после короткой программы лидирует Софья Муравьева (77,01), у танцевальных дуэтов турнирную таблицу возглавили Василиса Кагановская и Максим Некрасов (81,51), у спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (81,20). Яркие моменты соревнований — в галерее «Ъ».